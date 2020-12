Malanchini: “Il Comune di Bergamo confermi la volontà di sostenere la gara di snowboard”

“Inutile dire che sono arrabbiato per questa situazione. Spero nel fatto che la gara non si svolga davvero per problemi tecnici e non perché ci sono pubbliche amministrazioni che si piegano ai voleri di Legambiente. Tra l’altro questi ambientalisti della domenica andrebbero redarguiti: non hanno nulla da eccepire sullo scempio del parcheggio della Fara, ma mettono in campo la più becera ideologia disfattista-ambientalista per una gara di sci. No alla neve, sì al cemento armato”. A dichiararlo il consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia Giovanni Malanchini, sostenitore della manifestazione voluta dalla campionessa bergamasca Michela Moioli.

“La vera notizia – prosegue Malanchini – non è l’inutilità di Legambiente, ma il fatto che ci sarebbero politici che ancora danno credito a questa associazione. Serve che il Comune di Bergamo confermi la volontà di sostenere questo evento il prossimo anno. Se così sarà, tutti bergamaschi saranno pronti e felici di supportare l’organizzazione dell’evento. Chiamerò subito Michela Moioli e mi darò da fare affinché questa manifestazione si possa svolgere il prossimo anno. Dove? In Città Alta ovviamente”.