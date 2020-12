L’Amministrazione comunale di Lovere, nel rispetto della situazione emergenziale e delle norme anti Covid-19, ha optato per il rinvio al prossimo anno delle suggestive proiezioni artistico-scenografiche in programma per le festività natalizie.

“Il momento delicato che stiamo vivendo – commenta il Sindaco Alex Pennacchio – ci ha spinto a reagire e a cercare di infondere fiducia e speranza nei cittadini, negli operatori economici e in tutti coloro che vivranno la nostra Cittadina in queste settimane così speciali. Il Natale loverese sarà quindi più sobrio e intimo, ma non rinuncerà ad un’atmosfera in grado di scaldare il cuore e far sentire a casa quanti visiteranno il nostro paese grazie alle tradizionali luminarie, all’albero di Natale in Piazza Tredici Martiri e agli allestimenti natalizi posizionati nel centro storico e sul lungolago”.

“Poiché la nostra bella cittadina non potrà essere allietata dagli eventi che ogni anno scaldavano l’atmosfera e richiamavano molti visitatori – dichiara l’Assessore al Turismo Sara Raponi – come Amministrazione abbiamo voluto far rivivere per pochi attimi questa magia mediante tre video di auguri con diversi generi musicali realizzati in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro paese, che negli anni sono stati palcoscenico di momenti spensierati per tutti noi. L’auspicio è che possano raggiungere i loveresi e tutte le persone che portano Lovere nel cuore, facendo sentire loro il calore e la vicinanza di uno dei Borghi più belli d’Italia”.

Il primo video, pubblicato venerdì pomeriggio sui profili Facebook e Instagram “Lovere Eventi”, ha ottenuto in poche ore numeri record, raggiungendo circa 20.000 persone e superando le 260 condivisioni. Tantissimi gli utenti che, lasciando il proprio commento, hanno espresso grande entusiasmo, apprezzamento e commozione per questa clip che ci immerge nell’atmosfera del Natale con il dolce canto delle “Sonoris Notae”, accompagnato dagli angeli del Silence Teatro e dai musicisti del Corpo Bandistico di Lovere e di Tadini in Coro.

Domenica è stata la volta di Omar Pedrini che, con il suo animo rock e poetico, ci ha ricordato di non smettere mai di sognare, specialmente in questo periodo così speciale dell’anno. L’artista ha intonato “Happy Xmas (war is over)” di John Lennon, in versione acustica, accompagnandosi con la chitarra. A far da cornice, presso il Porto Turistico di Lovere, i suggestivi angeli del Silence Teatro.

Mercoledì 23 dicembre sarà pubblicato il terzo video registrato presso la meravigliosa Sala dei Concerti dell’Accademia Tadini. Protagonista sarà il soprano Silvia Lorenzi che, con la sua voce raffinata e intensa, eseguirà “Cantique de Noël” di Adolphe Adam accompagnata al pianoforte da Stefano Gatti e dagli immancabili angeli del Silence.

“A nome dell’Amministrazione – commenta l’Assessore Raponi – desidero ringraziare gli artisti, i musicisti e gli attori per aver accolto sin da subito con grande entusiasmo il progetto, Davide Bassanesi e tutti i professionisti per l’impegno profuso e i dipendenti comunali e il gruppo di lavoro per la fattiva collaborazione. Una sinergia vincente, senza la quale tutto questo non si sarebbe potuto realizzare”.