L’Ema approva il vaccino Pfizer/BioNTech: via libera dunque nell’UE

Nel primo pomeriggio di lunedì 21 dicembre l’Ema ha approvato il vaccino Pfizer/BioNTech, raccomandandone l’autorizzandone condizionale del vaccino sviluppato da Pfizer/BioNTech. Lo ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali.

Era l’autorizzazione che mancava e che in sostanza dà il via libera alle vaccinazione nell’Unione Europea, ovviamente compresa l’Italia: si partrà come rpevisto il 27 dicembre.

In Lombardia il presidente della Regione Attilio Fontana proprio lunedì mattina ha annunciato che per il 27 arriveranno al Niguarda 1.620 dosi, le prime.

“La notizia che aspettavamo”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. “La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci dà più forza e fiducia”.

“Un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei! L’Ema ha appena emesso un parere scientifico positivo sul vaccino Pfizer-BioNTech. Ora agiremo velocemente”. Così su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.