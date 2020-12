Entra nel vivo la stagione delle arance: come fare le scorzette al cioccolato

Vitamina C per tutti! Sono le arance il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Ci troviamo nel clou della stagione e per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia si possono trovare a un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Le varietà di riferimento sono Navellina e Tarocco: la prima al momento è reperibile in quantitativi superiori, ha la polpa gialla e un buon grado zuccherino, mentre la seconda, proviene dalla Sicilia e presenta una polpa più rossastra. In entrambe si trova merce con o senza foglia, si denota un soddisfacente contenuto di succo e per questo sono indicate anche per le spremute.

Agrumi per eccellenza, vantano varie proprietà per la salute e il benessere dell’organismo. Innanzitutto, sono un’ottima fonte di vitamine, soprattutto A e C. Grazie alla loro composizione, sono alleate della salute delle pareti dei vasi sanguigni e possono aiutare nella prevenzione della fragilità capillare così come a migliorare il flusso venoso.

In cucina, si possono apprezzare al naturale, spremute o centrifugate, oppure adoperate per svariate preparazioni. È possibile utilizzarle come ingrediente per accompagnare originali primi piatti, per esempio pastasciutta e risotti, ma anche secondi, come la classica anatra all’arancia.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, sono decisamente buoni i quantitativi di clementine. Si trovano diverse tipologie di confezioni, da quella selezionata con le foglie a quella senza foglie. Sicuramente nei contenitori più piccoli, a bauletto, si trova un prodotto di maggior pregio non in termini di sapore ma di aspetto, difetti, forma e buccia. Gli areali produttivi di riferimento rimangono quello pugliese e calabrese. Se da un lato gli esemplari affogliati permettono di avere un riscontro visivo della freschezza, dall’altro a volte il picciolo e il peduncolo potrebbero aver danneggiato i frutti vicini provocando dei fori.

Sono stabili i mandarini: i consumi non sembrano entusiasmare anche perchè l’attenzione della clientela si concentra sulle clementine.

Per quanto riguarda i kiwi è finito il raccolto d’Oltreoceano: è il momento di quelli italiani e greci. A parità di pezzatura questi ultimi costano qualcosina meno.

Risulta positiva la richiesta del frutto controstagione per eccellenza, cioè la ciliegia: a fronte del periodo parlare di prezzi in questo caso è fuori luogo e si tratta di merce molto selezionata. La qualità è ottima sia per gli approvvigionamenti dal Cile e dall’Argenbtina: le quotazioni crescono con l’aumentare delle dimensioni.

Vale la pena di tenere in considerazione le mele, reperibili a un buon rapporto qualità- prezzo, mentre il mercato dell’uva è in mano alla varietà Aledo spagnola con qualche piccolo rimasuglio dell’offerta italiana ma in termini assoluti non evidenzia un livello qualitativo paragonabile alla merce offerta fino a poco fa. Poi ci sono altre varietà provenienti dall’emisfero terrestre opposto in grado di offrire maggior pregio.

Sono stagnanti le compravendite delle fragole, che risentono del blocco della ristorazione a causa delle disposizioni anti-Covid.

In vista delle feste aumenta l’attenzione verso la frutta esotica, è in moderato fermento il mercato di ananas, mango, papaya avocado e frutto della passione, ma è buona anche la richiesta di datteri e frutta secca.

Passando al comparto orticolo, rimangono mediamente sostenuti i prezzi dei carciofi. Sono più convenienti le varietà senza spine anche se hanno caratteristiche e qualità diverse rispetto agli esemplari spinosi.

Risulta buono il rapporto tra qualità e prezzo dei cavolfiori, mentre si rilevano piccoli rincari per i broccoletti che rimangono comunque sotto controllo.

Si nota un’ampia forbice dei prezzi dei fagiolini a seconda della qualità, della selezione e dei luoghi d’origine: si trova prodotto siciliano piccolo, fine e molto selezionato che vale circa il doppio rispetto a quello marocchino standardizzato.

Tendono al ribasso i finocchi: anche in questo caso c’è un rapporto qualità-prezzo favorevole per i consumatori.

Sono stabili le lattughe di produzione locale e non, ma anche le zucchine (provenienti da Sicilia e Lazio), mentre è in moderato miglioramento la qualità del pomodoro costoluto soprattutto di varietà Merinda, ed è buona la qualità del pomodoro ciliegino siciliano.

Per concludere, rimane soddisfacente l’offerta del radicchio tondo, lungo e tardivo: in questo caso l’areale produttivo di riferimento è il Veneto.

La ricetta della settimana

Scorzette d’arancia al cioccolato

(A cura di Viversano)

Il binomio arancia e cioccolato si sa è una vera goduria per il palato. Non c’è niente di meglio quindi che preparare dolci a base di questi ingredienti, quello che vi proponiamo è uno snack goloso: scorzette d’arancia candite al cioccolato.

Vediamo il procedimento:

innanzitutto prelevare la buccia dell’arancia, tagliarla a striscioline sottili e metterle in ammollo nell’acqua per una notte;

a questo punto scolatele e fatele bollire in una pentola ricoperta di acqua, ciò servirà ad eliminare il sapore amaro della buccia. Ripetete l’operazione almeno un paio di volte;

scolate le scorzette e rimettetele sul fuoco in una pentola con peso pari di acqua e zucchero e fate cuocere fino a che lo sciroppo non verrà tutto assorbito;

fatele asciugare per qualche ora su un vassoio ricoperto da carta forno;

infine sciogliete del cioccolato fondente e intingete le vostre scorzette d’arancia poco oltre la metà, fate raffreddare prima di servirle.