Inizia la settimana che ci porterà al Natale, un Natale diverso, certo più mesto per tutti, per alcuni molto più triste. Il cielo di Bergamo si allineerà al nostro umore? Andrea Bosoni ci illumina con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La vasta area depressionaria che interessa gran parte del Nord Europa influenza marginalmente il tempo sulla Lombardia veicolando su di essa correnti ancora miti e umide, ma con scarsi o nulli fenomeni. Temperature che si manterranno sopra le medie stagionali soprattutto nei valori notturni a causa della persistente copertura nuvolosa, in attesa di un probabile raffreddamento dal giorno di Natale.

Lunedì 21 dicembre 2020

Tempo Previsto: Al mattino cielo parzialmente nuvoloso sulle Alpi molto nuvoloso o coperto sul resto della regione. Nel pomeriggio cielo ancora parzialmente nuvoloso sui rilievi, molto nuvoloso o coperto sul resto della regione. Deboli residue pioviggini probabili nella prima metà della giornata sui settori Appenninici dell’Oltrepò Pavese, altrove generalmente asciutto.

Temperature: Minime (+5/+7) stazionarie, massime (+8/+10) anch’esse stazionarie o in lieve aumento con valori sopra le medie del periodo

Martedì 22 dicembre 2020

Tempo Previsto: Fin dal mattino condizioni di cielo molto nuvolo o coperto su tutta la regione ad esclusione dei comparti Alpini dove la nuvolosità risulterà meno compatta con ampie schiarite nel corso del pomeriggio/sera. Precipitazioni assenti.

Temperature: Minime e massime stazionarie in pianura, valori in deciso aumento invece sui rilievi Alpini e Prealpini con ZT in rialzo oltre i 2000 metri.

Mercoledì 23 dicembre 2020

Tempo Previsto: Condizioni sempre di cielo nuvoloso o molto nuvoloso in pianura con parziali aperture della coltre nuvolosa solo lungo l’arco Alpino. Possibili deboli precipitazioni nel corso della giornata a partire dai settori sud-occidentali più probabili sui rilievi Alpini e Oltrepò Pavese

Temperature: Minime in lieve aumento, stazionarie le massime.