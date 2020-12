Intensità, aggressività e tanta qualità: riecco l’Atalanta grandi rimonte. Uno spettacolo.

E peccato, non è una novità, ma lo ripete sempre anche Gasperini in ogni conferenza stampa, peccato che non ci sia il pubblico, ad accompagnare con la sua colonna sonora quattro gol, uno più bello dell’altro. Come le prime volte con la curva nord rifatta stile muro giallo del Borussia Dortmund e un effetto trascinamento devastante, al Gewiss stadium.

Eppure, anche con lo stadio deserto, sembra quasi che la squadra avverta questa magia del pubblico, che non c’è: lo sente lo stesso Zapata quando sfonda la porta con un missile dando ‘il la’ al ribaltone. Lo avverte Gosens quando con un volo d’angelo va a colpire di testa per girare in rete un ricamo di Ilicic, si esalta Muriel quando raccoglie un pallone del Professor Josip e va in porta saltando anche il portiere, fino al gran finale esaltante dello slalom speciale/gigante di Ilicic, il fuoriclasse che stappa lo spumante.

Tutti sotto la Curva Nord/Pisani, come se nel primo tempo la squadra si caricasse per poi esplodere nella ripresa.

Ecco, l’immagine più bella sono i sorrisi e gli abbracci di squadra (anche del Gasp) dopo i gol, nella serata del Christmas Match che sembrava iniziata sotto auspici non proprio entusiasmanti e non certo per la maglia, alla prova dei fatti con un risultato molto più brillante del colore grigio.

La vittoria scoppiettante sulla Roma è figlia della prestazione di Torino con la Juve, anche lì una rimonta, della vittoria più facile contro la Fiorentina. Due grandi sistemate in sette giorni da un’altra grande, perché l’Atalanta da qualche stagione è con loro che si batte e si guadagna un posto in Champions, con il bel gioco e tanti gol, di nuovo.

Se volete, potete anche notare che non ci sono rigori, cioè il pane quotidiano di alcuni bomber illustri di Milan, Inter, Juve. Ma si può vincere e andare avanti lo stesso. E risalire la classifica, da qui a febbraio gli impegni sono (più o meno) uguali per tutti, senza Champions.

Certo, la Champions ti prende energie ma ti insegna molto e ti dà una carica notevole anche per ribadire la tua forza in campionato.

Muriel fa un gol fondamentale all’Ajax e regala un’altra perla contro la Roma, Zapata rompe il digiuno, Gosens si conferma difensore goleador, Ilicic segna la prima rete in campionato (gol numero 50 in nerazzurro per lo sloveno) dopo la notte gol di Anfield.

Però, intorno a loro c’è una squadra, una società, e un allenatore che ha sempre portato l’Atalanta nell’Europa più prestigiosa. E se in una serata Romero stecca, dopo tante prestazioni d’alto livello, se Pessina è meno brillante, ci sono tutti gli altri che tirano la volata della rimonta, compreso Palomino che a volte fa qualche intervento da brividi ma non ne sbaglia una.

Ma quanto è mancato Ilicic all’Atalanta? E quanto mancherà Gomez? Dispiace molto per il Papu: sette fantastici anni nerazzurri, con tanti momenti esaltanti per lui e per l’Atalanta, avrebbero meritato un altro finale. Meritavano un passo indietro anche da parte sua. Se il finale sarà quello, probabile ma non ancora scritto, della prossima cessione.

La tensione degli ultimi giorni non ha fatto bene, non ha certo aiutato, ma la squadra è stata ammirevole: le prestazioni dicono più di tante parole. E a parte la serata strana di Napoli, contro le grandi l’Atalanta non ha mai perso. Non per caso.