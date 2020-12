Tennis, Lisa Pigato trionfa a Selva di Val Gardena

Si è concluso con un successo il magico 2020 di Lisa Pigato.

Prima bergamasca a trionfare sulla terra rossa del Roland Garros, la 17enne di Arcene ha conquistato il torneo ITF di Selva di Val Gardena da 25.000 dollari.

In coppia con l’umbra Matilde Paoletti, la portacolori della Milano Tennis Academy ha trionfato nel doppio al termine di un percorso importante a partire dalla vittoria ai quarti contro Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto, teste di serie numero 3 della competizione.

Nonostante l’esperienza interazionale delle avversarie, Pilato e Paoletti hanno saputo gestire al meglio un match difficile vincendo il match per 7-5 6-7 10-6 e guadagnandosi l’accesso al turno successivo

In grado di superare in semifinale l’olandese Indy de Vroome e la svizzera Conny Perrin per 6-3 6-4, il duo tricolore hanno domato anche due giovani promesse del tennis mondiale come la ceca Linda Fruhvirtova e la polacca Maja Chwalinska imponendosi per 7-5 6-1 in un’ora e ventitré minuti.

Il segnale giunto dal sintetico dolomitico ha confermato la crescita di Lisa Pigato che, dopo aver messo in bacheca il primo trofeo professionistico in doppio, proverà a migliorarsi ulteriormente nel 2021.