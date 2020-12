Sotto con la Roma di un super Mkhitaryan: ma questa Atalanta se la gioca con tutti

Una Dea rinfrancatasi anche in campionato dall’ottima prova di Torino, torna tra le mura amiche per affrontare la temibilissima Roma (inizio del match ore 18).

La gara dell’Allianz Stadium ci ha detto che l’Atalanta può tranquillamente competere con le migliori formazioni del torneo e che, probabilmente, è stata intrapresa la strada giusta per risalire la china.

Gasperini ha dimostrato di essere in grado anche di schierarsi con una formazione più compatta, quando serve e così ha fatto nel primo tempo. Quando però ha capito che vi potevano essere le condizioni per vincere la partita, non ha potuto non inserire il Papu che, volente o nolente, in fase offensiva garantisce alla squadra maggiore intraprendenza e pericolosità.

Ma l’eroe della gara è stato certamente Gollini: il portierone nerazzurro ha dimostrato di essersi completamente ristabilito dall’infortunio ed ha disputato probabilmente la sua miglior partita da quando indossa la casacca nerazzurra, parando un rigore a Cristiano Ronaldo e compiendo una serie di parate che hanno salvato in più occasioni il risultato.

Nell’ottica della prosecuzione del torneo, quella giallorossa rappresenta però la peggiore formazione da affrontare in questo momento. La squadra di Fonseca è infatti in un momento di forma davvero strepitoso e sta giocando un ottimo calcio, condito oltretutto da un numero significativo di gol realizzati. Si trova alla pari con la Juve a 24 punti, sei in più dell’Atalanta ed è reduce dal successo casalingo contro il Torino.

In particolare un giocatore mi sta stupendo in maniera positiva e mi riferisco a Mkhitaryan.

L’armeno ha già realizzato ben 7 reti in questo campionato e sta dimostrando che la dirigenza giallorossa ben ha fatto a puntare su di lui. Ma la Roma ha nel complesso una squadra molto compatta e quadrata, con un centrocampo di grande qualità e un attaccante con Dzeko che può fare gol in qualsiasi momento.

Le due formazioni si sono affrontate a Bergamo in 58 occasioni: 20 vittorie nerazzurre, altrettanti pareggi e 18 vittorie giallorosse. Considerando anche le partite disputate all’Olimpico la bilancia pende nettamente dalla parte della lupa: 52 vittorie dei capitolini, 27 atalantine e 37 pareggi.

Il più recente successo atalantino è quello dello scorso campionato: 2 a 1 il risultato finale con vantaggio romanista grazie a Dzeko, pareggio di Palomino e rete della vittoria di Pasalic entrato da qualche secondo.

Il pareggio meno datato è l’affascinante 3 a 3 del torneo 2018/2019: la Roma va sul 3 a 0 per la doppietta di Dzeko e la rete di El Sharaawy ma prima Castagne allo scadere del primo tempo e poi Toloi e Zapata nella ripresa (dopo aver sbagliato un rigore) riequilibrano la situazione.

Al campionato precedente risale invece l’ultima vittoria della Roma a Bergamo: 1 a 0 il risultato finale per una punizione beffa di Kolarov.

Sono due le vittorie con maggior scarto (4 reti) a favore della Roma: l’1 a 5 del 1952-1953 e lo 0 a 4 del 1996-1997. La Dea invece ha vinto per ben 5 volte con 3 reti di scarto e precisamente nel 1948-1949, 1989-1990 e 2008-2009 (3 a 0) e nel 1956-1957 e 2011-2012 (4 a 1). Le gare con il maggior numero di reti segnate sono, l’1 a 5 e il 3 a 3 sopracitati, un altro 3 a 3 verificatosi nel 2015-2016, a cui va aggiunto anche il 2 a 4 del 1966-1967.

In casa nerazzurra sicuri assenti Caldara, Ruggeri e Pasalic per infortunio e Gomez per scelta tecnica. Sarà interessante capire che formazione schiererà mister Gasperini. Fonseca non avrà invece a disposizione Pastore, Santon e Zaniolo.

Parecchi gli ex atalantini con la maglia giallorossa: Bryan Cristante 48 presenze e 12 reti, Gianluca Mancini 41 presenze e 6 reti, Leonardo Spinazzola, 50 apparizioni senza gol, Roger Ibanez con una sola presenza.

Un solo ex romanista in casa nerazzurra che però oggi, come detto, non sarà presente: Rafa Toloi che nella capitale ha collezionato 5 presenze, senza alcuna rete realizzata.

Le carte in regola per ben figurare ci sono: Dea non deludere i tuoi tifosi.