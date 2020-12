È servito un secondo tempo da grandissima squadra all’Atalanta per riprendere, superare e travolgere la Roma e tornare ad attaccarsi alle zone altissime della classifica.

In quello che era uno scontro diretto per la zona Champions League, i nerazzurri non potevano permettersi passi falsi. E così è stato.

Con una ripresa straordinaria gli uomini di Gasperini hanno ripreso una partita difficilissima, che rischiava di sfuggire di mano. Nel primo tempo, infatti, la Roma è stata superiore in tutto, anche nel punteggio: 1-0 all’intervallo grazie alla rete di Dzeko in avvio (3′), con anche un palo di Spinazzola a referto.

Poi è scoccata la scintilla ed è tornata la vera Atalanta, quella delle meraviglie.

Zapata ha trovato il gol del pari con una vera e propria bomba al 59′, mentre Gosens al 70′ ha fatto mettere la freccia ai suoi per il sorpasso con un colpo di testa perfetto ad anticipare l’uscita orribile di Mirante.

Meno di 3′ dopo è arrivato il terzo gol, con il neo-entrato Muriel che ha fulminato la difesa avversaria, superato Mirante e depositato nella porta vuota.

E poi è tornato nel tabellino dei marcatori della Serie A anche sua maestà Josip Ilicic, che ha regalato un gol del suoi fatto di tecnica, astuzia, classe: dribbling su tre avversari e sinistro nell’angolo basso, sul primo palo. 4-1 e apoteosi nerazzurra.

Per l’Atalanta è una vittoria importantissima, pesantissima: la Roma, quarta in classifica, è a -3 e i bergamaschi hanno un match da recuperare.

Mercoledì sera si torna in campo: c’è la trasferta di Bologna.