George Clooney da Fazio e la vedova di Paolo Rossi dalla D’Urso: la tv del 20 dicembre

Per la prima serata in tv, domenica 20 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la finale di “The Voice Senior”, il talent musicale condotto da Antonella Clerici.

Canale5 alle 21.05 trasmetterà l’ultima puntata prima della pausa natalizia di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Per la prima volta in studio ci sarà la vedova di Paolo Rossi, la quale romperà il silenzio dopo il furto durante il funerale. Oltre lei ci sarà anche Gessica Notaro con sua mamma. Quest’ultima parlerà ovviamente della vittoria in Cassazione contro il suo aggressore, Edson Tavares (suo ex fidanzato).

Direttamente dal Grande Fratello Vip ci sarà Selvaggia Roma, che dopo tanti anni incontrerà nuovamente il padre, con il quale pare che i rapporti siano assai tesi. E poi ci sarà anche il figlio illegittimo di Diego Armando Maradona. Ampio spazio verrà dedicato anche al Grande Fratello Vip e al ‘caso Genovese’ che tanto ha tenuto banco sui giornali in questo ultimo mese.

Torneranno nuovamente Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis. I due finalmente porteranno le prove inconfutabili che il loro sentimento è vero e sincero, mettendo così a tacere le tante malelingue.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Come corvi”: l’agente speciale Robert Forbes è scomparso e la sua ex partner Rhea Moretti sospetta che sia stato rapito dal trafficante d’armi Andre Vargas…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti di stasera è annunciato il Premio Oscar, attore, regista e produttore George Clooney: sarà l’occasione per parlare, tra l’altro, del suo nuovo film, “The Midnight Sky”, che dal 23 dicembre diventerà disponibile in tutto il mondo. Nella pellicola, la star di Hollywood è impegnata sia come regista che come attore principale, nel ruolo di Augustine, scienziato solitario nell’Artide che cerca di impedire a Sully (interpretata da Felicity Jones) e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa catastrofe globale.

Su La7 alle 20.35 sarà la volta di “Non è L’Arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.35 c’è “Pinocchio”; su Italia1 alle 21.10 “Il cavaliere oscuro”; su Rai4 alle 21.20 “Il ragazzo invisibile”; su La5 alle 21.10 “Una mamma per amica: di nuovo insieme” e su Iris alle 21.10 “Quo vadis”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.35 con “Abbado: Le nove Sinfonie di Beethoven”. Claudio Abbado dirige I Berliner Philharmoniker su musica di Ludwig van Beethoven: Sinfonia n.2 in re maggiore op.36, Sinfonia n.7 in la maggiore op.92. Regia Bob Coles.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip e su Italia2 alle 21.25 “Big Bang Theory”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.