Dal Comune di Bergamo, aiuti alle famiglie per pagare l’affitto

Per sostenere le famiglie in questo momento di particolare difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria, il Comune di Bergamo, in qualità di capofila dell’Ambito di Bergamo (Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone e Gorle), metterà a disposizione da gennaio 2021, e fino al 31 dicembre 2021, la somma di 374.778,00 euro per il mantenimento dell’alloggio in affitto.

Regione Lombardia ha disposto il ri-finanziamento della Misura Unica per il sostegno alla locazione che aveva già permesso la realizzazione del bando di Ambito a giugno 2020 di complessivi 156.487,37 euro (di cui 61.497,00 euro da Regione Lombardia) e la sua proroga a fine settembre con il contributo aggiuntivo di di 149.567,00 euro.

“Siamo molto contenti di questa nuova possibilità di aiuto alle famiglie della nostra città che vivono in una situazione di disagio economico a causa del Covid-19. – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo Marcella Messina – Sappiamo come quest’anno le condizioni di precarietà lavorativa e di fragilità sociale siano aumentate: nel periodo gennaio-dicembre 2019, il 57% dei beneficiari di un contributo economico del Comune per bisogni primari come affitto, aiuto alimentare, materiale scolastico, era rappresentato da famiglie con minori. Nel periodo gennaio – ottobre 2020, la percentuale è salita al 74%, per un totale di circa 1150 famiglie. E le previsioni per il 2021 non lasciano per ora intravedere sostanziali positivi cambiamenti. In uno scenario così, questa misura di sostegno al pagamento del canone di locazione, che ha aiutato ad oggi 378 famiglie, rappresenta un’importante nuova opportunità.”

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo direttamente al proprietario dell’appartamento a copertura dei canoni di locazione riferiti all’arco temporale della emergenza Covid-19. L’importo contributo massimo erogabile corrisponde a n. 4 mensilità del canone di locazione e comunque non oltre 1.500,00 euro per contratto/alloggio.

Per potervi accedere è necessario:

– avere un contratto di locazione sul libero mercato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento, o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali

– non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione

– non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia

– avere un ISEE max. fino a € 26.000,00

– essere residenti in un alloggio in locazione da almeno un anno.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una riduzione pari ad almeno il 30% del reddito o più condizioni collegate alla crisi dell’emergenza sanitaria 2020 come malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare per Codiv 19, perdita del posto di lavoro e riduzione del reddito.

La misura verrà gestita tramite avviso pubblico che ogni Comune dell’Ambito di Bergamo personalizzerà con i propri dati e le proprie procedure a partire dal 18 gennaio 2021.