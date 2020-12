Coppa del Mondo, in Alta Badia debutto assoluto per Filippo Della Vite

La vittoria di Filippo Della Vite sulle nevi di Folgaria non è passata inosservata all’interno della Nazionale Italiana di sci alpino.

Il direttore tecnico Roberto Lorenzi ha deciso di convocare il 19enne di Ponteranica per lo slalom gigante in programma in Alta Badia nella mattinata di domenica 20 dicembre, segnando così un importante passo nella crescita del giovane bergamasco.

Cresciuto fra le fila del Radici Sci Club, il portacolori delle Fiamme Oro Moena coronerà così il proprio percorso con il debutto in Coppa del Mondo in uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati italiani.

A condividere l’esperienza dell’esordio nel Circo Bianco con il poliziotto orobico vi sarà Giovanni Franzoni che ha dimostrato la propria classe nelle prime prove di Coppa Europa.