Giornate grigie in Bergamasca. Leggiamo l’evoluzione del tempo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Marco Tarantola

Domenica 20 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione, con deboli piogge sparse sulle aree di pianura occidentali, in estensione alla fascia prealpina. Nel pomeriggio deboli piogge residue sulle aree di media e bassa pianura, cielo coperto su gran parte della Lombardia. In serata e nella notte coperto ovunque, deboli pioviggini sparse possibili su pianure occidentali.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 7 e 9 °C.

Lunedì 21 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino poco o parzialmente nuvoloso sulle Alpi, nuvoloso su Prealpi e laghi, molto nuvoloso o coperto in pianura. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sui rilievi, molto nuvoloso o coperto sul resto della regione. La sera nubi diffuse, più compatte in pianura, dove è attesa anche qualche pioviggine sparsa in possibile estensione al comparto prealpino.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 7 e 9 °C.

Martedì 22 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso o nuvoloso sulle Alpi, parzialmente nuvoloso su Prealpi e laghi, molto nuvoloso in pianura. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sui rilievi, molto nuvoloso o coperto sul resto della regione. La sera nubi diffuse, più compatte in pianura.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 7 e 9 °C.