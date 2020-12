Bergamo, con il coprifuoco raffica di interventi per intossicazione etilica nel pomeriggio

Sei interventi dell’ambulanza, compresi tra le 17,44 e le 21,08 di sabato 19 dicembre. Tutti per intossicazione etilica.

Il primo, in via Nullo a Bergamo, ha visto coinvolti due ragazzini di 14 anni, entrambi portati in condizioni non gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Poco prima delle 20 i sanitari hanno dovuto soccorrere un altro giovanissimo: un 22enne che aveva bevuto troppo in via Liguria a Brembate, a sua volta finito in ospedale a Zingonia.

Nel mezzo tutti gli altri interventi sparsi per la provincia: da Cisano Bergamasco a Carobbio degli Angeli, dove un 45enne si è sentito male in piazza a causa dell’alcol.

Con l’avvento del coprifuoco, del resto, non è così assurdo constatare come gli interventi per intossicazione etilica si siano spostati dalla notte alla fascia tardo pomeridiana della giornata.