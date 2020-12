Atalanta-Roma, la diretta del match

Atalanta-Roma è il Christmas Match 2020, ma anche uno scontro diretto d’alta quota per la Serie A.

Gasperini, dopo aver scelto di non convocare Gomez, conferma Malinovskyi e Pessina con Zapata, in avanti. Niente sorprese dunque in nessun settore del campo.

La diretta del match:

Il secondo tempo:

90′- Finisce qua, senza recupero: Atalanta-Roma 4-1.

89′- Ultimo cambio del Gasp: fuori Gosens, al suo posto Mojica.

85′- ILICIC! CHE MERAVIGLIA! Grandissimo gol dello sloveno che supera tre avversari in dribbling e batte Mirante con un sinistro basso sul primo palo!

80′- Quarto cambio per l’Atalanta: fuori Malinovskyi, dentro Miranchuk.

77′- Gosens col destro dai 25 metri, para Mirante.

73′- MURIEL!! APPENA ENTRATO SEGNA IL TERZO GOL DEL NERAZZURRI!! Errore di Veretout che perde palla sulla trequarti e lancia il colombianco, che a tu per tu con Mirante non sbaglia: 3-1.

72′- Cambia Gasperini: fuori Zapata, dentro Muriel.

70′- GOSENS!! L’ATALANTA L’HA RIBALTATA!! Cross dalla destra di Ilicic e colpo di testa vincente del tedesco che anticipa Mirante (che esce in modo orribile).

59′- ZAPATA! ECCO IL PAREGGIO DELL’ATALANTA! Assist in profondità di Ilicic e bomba del colombiano che sfonda la porta di Mirante!

55′- Veretout da fuori, grandissima parata di Gollini!

54′- Pedro a terra, l’arbitro ferma il gioco e Gasperini si arrabbia: ammonito il tecnico.

48′- Malinovskyi! L’ucraino si mangia un altro gol! Cross di Zapata, sponda aerea di Hateboer per l’ucraino che col sinistro non trova la porta da ottima posizione.

1′- Si riparte con due cambi per l’Atalanta: fuori Romero (ammonito) e Pessina, dentro Palomino e Ilicic.

Il primo tempo

48′- Finisce qua il primo tempo: Roma avanti 1-0 sull’Atalanta al Gewiss Stadium.

45′- Ci saranno 3′ di recupero.

42′- Che occasione per l’Atalanta! Cross basso di Gosens per Malinovskyi che dal dischetto del rigore stoppa la palla e calcia a botta sicura, ma sulla traiettoria si piazza il piedone di Ibanez che smorza in modo decisivo la conclusione dell’ucraino!

38′- Giallo anche per Romero, che ha appena atterrato Dzeko.

36′- Malinovskyi ammonito per un fallo su Mkhitaryan.

33′- Malinovskyi col sinistro, deviazione decisiva di Ibanez che toglie la palla dallo specchio della porta!

30′- De Roon al volo da fuori, tiro potente ma centrale: para Mirante.

15′- Atalanta che fatica a costruire gioco. Meglio la Roma, finora.

9′- Palo esterno di Spinazzola! L’esterno supera Gollini in uscita con un delizioso pallonetto di sinistro ma la palla colpisce il palo esterno e termina sul fondo. Difesa dell’Atalanta sorpresa anche in questo caso.

3′- Roma subito in vantaggio: ha segnato Dzeko su assist di Mkhitaryan. Male, nell’occasione la difesa nerazzurra, soprattutto Romero.

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium.

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.