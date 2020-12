Apollonia, 100 anni, per Natale aveva chiesto una crema per il viso. Caterina, che di anni ne ha 87, un Cardigan di colore rosso “perché mi piace curare il mio aspetto, vestirmi bene e sempre in modo coordinato”. Detto, fatto: i loro desideri sono stati realizzati da due giovani ragazze, Debora e Francesca.

In queste ore gli ospiti della Fondazione Martino Zanchi di Alzano Lombardo stanno ricevendo i doni dei ‘Nipoti di Babbo Natale’. Sul sito www.nipotidibabbonatale.it sono stati raccolti i desideri di centinaia di anziani che si trovano in case di riposo e utilizzando il portale c’è chi ha pensato di esaudirli. In totale, sono 16 le strutture della Bergamasca che hanno aderito all’iniziativa.

Gli anziani che hanno ricevuto un dono hanno anche potuto dialogare via tablet con i loro ‘Nipoti di Babbo Natale’, ringraziandoli per il pensiero. Come Carla, 88 anni, a cui Marilena da Roma ha regalato il tanto desiderato quadretto con la Madonna di Lourdes. O Luigia, 96 anni, che grazie a Manuela ha ricevuto un buono dalla parrucchiera.

Piccoli gesti di solidarietà che possono valere tanto: un sorriso sotto l’albero per un nonno o una nonna in un momento senz’altro difficile, a causa della pandemia e della distanza dai parenti mei giorni di festa.