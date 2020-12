Le previsioni per il weekend e l’inizio della settimana natalizia col bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Marco Tarantola.

ANALISI GENERALE

Sul bordo superiore di una struttura anticiclonica in estensione dal Mediterraneo verso l’Europa orientale continuano a scorrere da ovest verso est delle perturbazioni atlantiche, pilotate da un centro depressionario al largo del Regno Unito, che interessano in particolare l’Europa centro-settentrionale, ma che con la loro parte più meridionale sono responsabili della copertura nuvolosa insistente e di alcune piogge sulla Lombardia.

Sabato 19 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso sulle Alpi in particolare orientali, nuvoloso o molto nuvoloso su Prealpi e laghi, coperto in pianura. Non si escludono deboli piogge sparse sui settori occidentali. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sui rilievi, molto nuvoloso o coperto sul resto della regione, non si esclude qualche pioviggine sparsa su ovest regione. La sera nubi diffuse, più compatte in pianura. Tendenza al peggioramento nella notte.

Temperature: massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 7 e 9 °C.

Domenica 20 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione, con deboli piogge sulle aree di pianura occidentali, in estensione alla fascia prealpina. Nel pomeriggio deboli piogge residue sulle aree di bassa pianura, cielo coperto su gran parte della regione. In serata e nella notte coperto ovunque, deboli pioviggini sparse possibili su pianure e Prealpi.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 7 e 9 °C.

Lunedì 21 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso o nuvoloso sulle Alpi, parzialmente nuvoloso su Prealpi e laghi, molto nuvoloso in pianura. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sui rilievi, molto nuvoloso o coperto sul resto della regione. La sera nubi diffuse, più compatte in pianura, dove è attesa anche qualche pioviggine sparsa. Tendenza al peggioramento nella notte.

Temperature: massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 5 e 7 °C.