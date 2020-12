Soliti ignoti speciale Telethon, Spy o La metamorfosi? La tv del 19 dicembre

Per la prima serata in tv, sabato 19 dicembre su RaiUno alle 20.35 Amadeus conduce “Soliti Ignoti Speciale Telethon”. Si conclude la maratona televisiva per la ricerca contro le malattie genetiche rare, con i personaggi famosi i n studio come concorrenti d’eccezione. La vincita della serata sarà interamente devoluta a Telethon.

Canale5 alle 21.30 proporrà “Tu si que vales – Il meglio di”.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “El diablo”: la S.W.A.T. affianca l’agente Simons nella missione che prevede la cattura di El Diablo, capo del cartello messicano Los Septimos…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Ricomincio da RaiTre”. Un nuovo progetto sviluppato per rispondere alla difficile situazione che sta attraversando lo spettacolo dal vivo in Italia a causa dell’attuale pandemia. Una selezione degli spettacoli sospesi tra Marzo e Giugno, e quelli “mai nati” tra novembre e il prossimo gennaio, raccontati di volta in volta da Stefano Massini e Andrea Delogu.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “I. T. – Una mente pericolosa”; su Italia1 alle 21.20 “Dragon trainer”; su La7 alle 21.15 “Un povero ricco”; su Rai4 alle 21.20 “Spy”; su Iris alle 21.10 “Sotto il segno del pericolo” e su Italia2 alle 21.15 “La cosa”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “La metamorfosi”. Nato in stretta relazione con le riflessioni e le condizioni dettate dalla realtà di questi ultimi mesi segnati dalla pandemia di Covid-19, questo nuovo lavoro di Giorgio Barberio Corsetti, vede nuovamente il regista immergersi nell’universo di Kafka.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su La5 alle 21.15 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai