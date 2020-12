Premolo, spaccio di cocaina e hashish: in manette 3 giovani della zona

Giovedì i carabinieri della stazione di Ponte Nossa hanno arrestato un 22enne e due 23enni, italiani, a Premolo e Clusone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Due di loro sono stati fermati per un controllo a Premolo perché alla vista dei militari hanno tentato di nascondere un pacchetto che avevano in mano, che in seguito alla perquisizione personale è risultato essere un panetto del peso di circa 140 grammi di marijuana.

Durante la successiva perquisizione nelle loro abitazioni è stato trovato un altro 23enne che aveva allestito in casa 2 serre con lampade e irrigatori per la coltivazione della marijuana, che deteneva nell’abitazione 130 grammi di cocaina, un chilo circa di hashish, due di marijuana, 22 piantine di marijuana in vaso, due serre, oltre 2000 euro provento di spaccio, 2 bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento.

In seguito a rito direttissimo gli arresti sono stati convalidati ed è stata disposta la detenzione domiciliare per 2 e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per uno, tutti sono stati sanzionati per le violazioni alle normative Covid.