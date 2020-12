Poesia in tavola, Concerto di Natale e laboratori: gli eventi online del week-end

Sono diverse le iniziative online proposte da realtà orobiche nel fine-settimana. Vi proponiamo una panoramica degli appuntamenti.

Domenica 20 dicembre alle 10.30 sulla pagina Facebook della biblioteca di Seriate andrà in scena “Poesia in tavola“, show-cooking poetico di Silvia Saltarelli di Sani Sapori Gastronomia e Tiziano Manzini di Pandemonium Teatro.

In diretta Facebook la chef cucinerà per nutrire il corpo, e le incursioni poetiche di Tiziano contribuiranno a nutrire lo spirito.

Che c’è per pranzo domenica?

Tagliatelle tricolori con ragù di legumi, zucca e porcini e per dessert praline fantasia di frutta secca! Un dolce semplicissimo, sempre all’insegna del divertimento anche coinvolgendo bimbi piccolissimi.

Domenica 20 dicembre alle 16.30 il Museo Civico “Ernesto e Teresa Della Torre” proporrà un laboratorio a distanza per tutti i bambini che vogliono divertirsi con l’arte, a partire dai 6 anni.

Il tema del pomeriggio sarà “Tra uomini, dei e supereroi”. Per iscriversi: quipianurabg.cosedafare.net. Se non si hanno le credenziali di accesso è necessario prima registrarti al sito.

Una volta iscritti si riceverà una mail con il materiale da preparare e il link per accedere al laboratorio tramite la piattaforma Jitsi (se accedi con telefono o tablet devi prima scaricare l’app gratuita). Il materiale sarà tutto facilmente reperibile anche a casa.

Domenica 20 dicembre prosegue con lo stand up “Egoinstragam” con Pietro Sparacino il programma di Plugged @Polamolloy, il nuovo palinsesto di performance inedite scelte dalla direzione artistica condivisa di due live club di riferimento della scena musicale del nord Italia: Latteria Molloy (Brescia) e Spazio Polaresco (Bergamo).

Non sarà un’alternativa all’attività live, ma un insieme di contenuti di valore che possano continuare nel tempo, anche quando la musica tornerà in presenza. Contenuti esclusivi, video live e performance uniche di artisti della scena indipendente nazionale, distribuiti sulla piattaforma streaming R3B3L, accompagneranno il passaggio d’anno, dal 19 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021.

Gli eventi saranno concerti in luoghi non convenzionali e unici, con repertori inediti, ma anche presentazioni di dischi, reunion e collaborazioni speciali. I fan potranno acquistare l’abbonamento in blocco (10 contenuti), oppure il singolo evento visibile su www.rebellive.it. Gli abbonamenti early saranno disponibili da mercoledì 2 dicembre a martedì 15 dicembre. Chi acquisterà l’abbonamento avrà diritto a un meet & greet con gli artisti e potrà contare su uno sconto del 10% per acquisti Delivery di Molloy e Polaresco, oltre a uno speciale gadget natalizio con logo dei club, in qualità di fan-sostenitore. I ticket d’acquisto daranno diritto a un codice univoco per la visione del contenuto. I live saranno disponibili solo la sera dell’evento dalle 19 alle 24.

Domenica 20 dicembre si terrà un nuovo appuntamento con “Sorsi di cultura“, viaggio digitale e culturale alla scoperta delle bellezze delle Terre del Vescovado. Questa volta verrà proposta una visita a distanza alla scoperta dei quattro dipinti di Luca Giordano nella Parrocchiale di Sant’Evasio a Pedrengo.

Domenica 20 dicembre alle 20.30 dall’Auditorium “Modernissimo” di Nembro in diretta streaming (clicca qui per vederlo) sul canale youtube del Comune di Nembro e sulla pagina Facebook Città di Treviglio verrà trasmesso il “Concerto di Natale“.

Si esibisce l’Orchestra da Camera di Nembro “Enea Salmeggia” in collaborazione con l’Accademia Musicale di Treviglio.