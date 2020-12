Mercato e Gomez? Gasperini: “Prima pensiamo alla Roma”

Ilicic è a disposizione, ma domani contro la Roma potrebbero giocare gli stessi che hanno molto ben figurato contro Fiorentina e Juve, con Toloi che può rientrare. Atalanta con la maglia del Christmas match per l’undicesimo anno, ricavato devoluto in beneficenza.

Gasperini non ama il turnover: “Non mi preoccupa che la squadra possa essere stanca, il dispendio di energie più rilevante e quello nervoso quando si gioca i Champions ma sul piano fisico non ci sono problemi”.

E alla domanda sul mercato la risposta è quella che vale per Gomez: “Pensiamo alla Roma, squadra di grande valore con i quattro ex che sono tutti forti e il rammarico oggi è un po’ per Ybanez per non averlo tenuto. E non guardiamo la classifica, ci sono ancora troppe partite da giocare”.