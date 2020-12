Bonate Sopra, schianto in moto: muore 20enne, ferita l’amica di 17 anni

Uno schianto improvviso, dopo aver perso il controllo della moto sulla quale stava viaggiando con un’amica: tutto in pochi istanti, che sono costati la vita a Mattia Gandolfi, 20enne originario di Prezzate di Mapello.

L’incidente a Bonate Sopra, attorno alle 21 di venerdì 18 dicembre: il ragazzo, in sella alla sua Ktm 150 stava percorrendo la provinciale 155 quando, per cause ancora in fase di accertamento, non è più riuscito a controllarla, finendo rovinosamente contro una siepe a bordo strada.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: immediata la richiesta di soccorso, con diverse ambulanze e un’automedica che si sono precipitate sul posto: il personale medico ha potuto però solo constatare il decesso per il ragazzo, sbalzato violentemente dal suo mezzo qualche metro più avanti.

La 17enne che viaggiava con lui, invece, ha riportato solo ferite lievi: per accertamenti è stata comunque portata al Policlinico San Pietro.

Poco prima i due giovani erano stati in compagnia di altri amici a Bonate Sotto: alcuni di loro hanno raggiunto il luogo dell’incidente e, increduli, hanno assistito alle operazioni di soccorso e recupero della due ruote di Mattia.

Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Stradale di Treviglio: saranno loro a chiarire la dinamica del sinistro, per capire quale sia stata la causa alla base dell’uscita di strada.