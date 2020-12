Bergamo, nuovi alberi anti smog in città: investiti 400mila euro

La Giunta comunale di Bergamo ha deliberato l’intervento di potenziamento del patrimonio arboreo della città del valore di 400.000,00 euro.

Il programma verrà attuato nel 2021 e comprenderà la realizzazione e l’implementazione dei viali alberati con le specie resistenti all’ambiente urbano, di facile manutenzione e classificate anti-smog, e soluzioni di forestazione di vario genere e sperimentazione tra cui la “semina del bosco”.

“Visto il cambiamento climatico e il livello dell’inquinamento atmosferico, l’Amministrazione ha deciso di implementare il patrimonio arboreo di Bergamo con l’impianto di specie con la particolare caratteristica anti-smog dovuta alla loro capacità di trattenere le polveri sottili e metabolizzare l’anidride carbonica, anche in presenza di quantità oltre i limiti previsti. Oltre a questo, le piante, per loro natura, rendono ancor più vivibile l’ambiente urbano fornendo ossigeno e mitigando la calura grazie alle chiome e al processo di traspirazione, con immissione nell’aria di quantità significative di umidità”, dichiara l’Assessore al Verde pubblico Marzia Marchesi.

“Il Comune di Bergamo ha avviato un piano di sviluppo e valorizzazione del proprio patrimonio verde comprendente una prima fase di individuazione, all’interno delle aree verdi esistenti, di spazi adeguati per la messa a dimora di giovani piante, ed una seconda fase dedicata all’individuazione di nuovi spazi da dedicare alle piantagioni. Partendo da una superficie complessiva di 220ha composta dalle varie aree a verde, siamo arrivarti definire, con la collaborazione di uno studio di agronomia, una superficie di circa 20ha da dedicare alla messa a dimora dei circa 22.000 esemplari di diversa tipologia (imboschimento, verde ornamentale, fasce e filari) previsti nel piano di mandato”, conclude l’Assessore Marchesi.

I 400.000,00euro deliberati per il 2021 rappresentano un significativo incremento rispetto ai 350.000,00 deliberati per il 2020 i cui lavori, sospesi durante il periodo di lockdown, si andranno a concludere a marzo 2021 con la piantagione di 1.500 alberi di buona grandezza e di effetto immediato in tutti i quartieri della città.

Novità anche per alcune aree cani della città per le quali sono previsti interventi mirati finalizzati a ripristinare e migliorare le condizioni attuali. Il progetto, del valore di 250.000,00euro appena approvato prevede la manutenzione straordinaria di quelle già esistenti nei quartieri di Campagnola, San Paolo, Loreto e la realizzazione ex novo di quella a Monterosso.

In particolare,

Area cani Via Ungaretti (Campagnola): nuove recinzioni e pavimentazioni, arredi, impianti e opere del verde

Area cani Parco 8 marzo (San Paolo): nuove recinzioni

Nuova Area cani Monterosso: recinzioni, pavimentazioni, arredi, impianti e opere del verde

Area cani parco Loreto: nuove recinzioni, pavimentazioni, nuovi arredi, impianti e interventi sul verde

Area cani parco Via Goethe (San Paolo): nuove recinzioni, pavimentazioni e nuovi arredi.

I lavori dovrebbero concludersi per l’estate 2021.