Aeroporto di Orio, Salvini: “Fondi in arrivo grazie alla Lega, Gori finge di non saperlo”

“Giorgio Gori nega i meriti della Lega a proposito dei fondi a favore degli scali italiani, Orio al Serio compreso. Il sindaco di Bergamo finge di non sapere che l’emendamento ad hoc era stato presentato dai parlamentari bergamaschi della Lega (e non dal Pd) e sottolineato pubblicamente dal sottoscritto (e non da Zingaretti) a conferma della nostra opposizione costruttiva e attenta al territorio. Bergamo e i bergamaschi meritano serietà, non amministratori smemorati e faziosi”.

Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini.

Ecco il testo dell’emendamento:

Articolo 130

Rebecca Frassini, Daniele Belotti, Cristian Invernizzi, Alberto Ribolla

Dopo l’articolo 130 inserire il seguente:

La proposta istituisce un apposito fondo (50 mln di euro nel 2021) destinato a compensare i mancati introiti patiti dalla società di gestione dell’aeroporto

di Bergamo-Orio al Serio.

«Art. 130-bis. (Misure per l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio)

1. In considerazione dei danni subìti dalla società di gestione dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a compensare i mancati introiti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media degli introiti registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».

Conseguentemente, all’articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «di 3.800 milioni di euro per l’anno 2021» con le seguenti: «di 3.750 milioni di euro per l’anno 2021»