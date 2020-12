Piario, incidente con un camion: 26enne in ospedale per accertamenti

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti venerdì mattina intorno alle 11:30 per un incidente stradale in via Monsignor Speranza a Piario.

L’incidente ha coinvolto un’autovettura, un furgone e un camion.

I vigili del fuoco e il personale sanitario hanno estratto la conducente dell’autovettura, 26 anni, che è stata portata in ospedale a Piario per accertamenti.