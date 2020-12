L’appello di Gori: “Per i regali c’è tempo, non affolliamo il centro nel weekend”

“Mi raccomando: questo weekend grande responsabilità”: è questo l’appello del sindaco di Bergamo Giorgio Gori che, in un videomessaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha invitato i propri cittadini e tutti coloro che sono intenzionati a recarsi in centro nel fine settimana a organizzarsi in modo tale da evitare assembramenti.

“Settimana scorsa un po’ è successo, naturalmente le persone potendolo fare hanno voluto uscire – ha continuato – Vorrei non corressimo rischi: ci sono ancora giorni disponibili per i regali di Natale, c’è tempo fino a mercoledì. Anche per gli orari vi chiedo di distribuirvi un po’, se possibile: se vedete che c’è troppa gente tornate più tardi”.

Nelle vie del centro, comunque, il Comune ha previsto un servizio aggiuntivo di Polizia Locale per disciplinare meglio gli accessi.

“Il Natale sarà diverso – ha concluso -, avremo molte limitazioni: ma un conto è passarlo da sani e un conto da ammalati”.