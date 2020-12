International School of Bergamo riceve l’autorizzazione per l’IB Diploma Programme

Dopo il riconoscimento del Primary Years Programme e del Midde Years Programme, ora il prestigioso istituto bergamasco, che fa parte del network Inspired, può garantire la continuità dei programmi formativi IB accompagnando i ragazzi dalla scuola dell’infanzia fino al diploma.

Fondata nel 2011, ISBergamo è nata con l’ambizione di contribuire all’internazionalizzazione della città offrendo un percorso di studi riconosciuto in oltre 140 Paesi, compresa l’Italia, ma soprattutto ben noto per l’assoluto rigore accademico, gli alti standard e per essere un vero passaporto per l’accesso alle più prestigiose università del Mondo. Alla popolazione studentesca, che vede rappresentate oltre 30 nazionalità, viene offerta un’esperienza unica e irripetibile in qualsiasi altro contesto, dove i ragazzi imparano a comprendere e capire il mondo grazie ad una visione globale e una profonda conoscenza della cultura locale. Ecco perché la scuola è diventata un asset strategico per l’intero territorio di Bergamo, comprese le aziende che sempre più spesso riescono ad attrarre manager stranieri e a trattenere i dipendenti più talentuosi offrendo come benefit l’iscrizione dei figli.

Gli studenti che già frequentano ISBergamo potranno da oggi completare il ciclo scolastico, dando continuità alla loro formazione internazionale in lingua inglese con un curriculum nel quale negli ultimi due anni potranno scegliere tra svariate materie e così personalizzare il proprio percorso scolastico.

“Le principali università in tutto il mondo – conferma Nicholas Wergan, Group Education Director di Inspired – aprono volentieri le porte ai diplomati IB. Chi ottiene la maturità International Baccalaureate ha prospettive più ampie per il futuro potendo frequentare, oltre alle università italiane, i migliori atenei inglesi, americani e in ogni altra parte del mondo, non solo per la preparazione e la perfetta padronanza dell’inglese, ma anche per l’abitudine a confrontarsi con realtà lontane da quelle di nascita, a condividere altre culture”.

“Siamo particolarmente orgogliose – dichiara Chiara Traversi, founder insieme a Guia Ghidoli e Director dell’International School of Bergamo – di aver raggiunto questo ambizioso traguardo. Solo 36 Scuole in Italia sono autorizzate ad offrire il Diploma Programme dell’International Baccalaureate. È una fantastica notizia per tutta la comunità, ma è anche un ‘importante notizia per la città tutta che aggiunge un tassello strategico nel suo cammino di internazionalizzazione”.







La consegna dei primi diplomi è prevista per giugno 2022. L’High School sarà aperta anche a studenti provenienti dalla scuola italiana, interessati a ottenere un diploma con validità internazionale previo superamento dei test di ingresso. I tre programmi formativi IB attivi all’IS Bergamo sono il Primary Years Programme (3-11 anni), il Middle Years Programme (11-16 anni) e, da oggi, l’IB Diploma Programme (16-18 anni). Studiati appositamente per le scuole di ispirazione internazionale, i programmi IB sono utilizzati attualmente da più di 4500 scuole in oltre 150 nazioni.

Da agosto 2018, l’International School of Bergamo è entrata a far parte di Inspired (www.inspirededu.co.uk ), un’eccellenza nel campo dell’istruzione privata. Inspired, fondata da Nadim M Nsouli, è un eminente gruppo internazionale di scuole di alto livello che provvede all’istruzione di 15,000 studenti in quattro continenti, Europa, Australia, Africa e Sud America, creato per ispirare gli studenti ad ottenere il massimo del loro potenziale in un’ambiente stimolante e in continua evoluzione, da 1 a 18 anni d’età. Tra le scuole appartenenti al gruppo sul territorio italiano si possono annoverare l’International School of Milan, Monza, Como, Modena e Siena e la St Louis School a Milano.