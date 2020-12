In casa cocaina pronta allo spaccio e 1.400 euro: arrestato 44enne

La Squadra Mobile della questura di Bergamo ha tratto in arresto D.H. (nato in Marocco, 1976), regolarmente soggiornante in Italia, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Gli agenti della Sezione Antidroga monitoravano da tempo l’abitazione del soggetto, annoverante precedenti in materia di stupefacenti, sita nel centro di Brembate.

Pertanto, dopo i servizi di appostamenti, durati parecchi giorni, gli agenti decidevano di effettuare una perquisizione all’abitazione del soggetto.

Nelle tasche di alcuni capi d’abbigliamento, occultati in un armadio della camera da letto, si rinvenivano 14 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in involucri in cellophane termosaldati pronti per lo spaccio, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1.400 euro, provento dell’attività di spaccio.

Espletate le formalità di rito, pertanto, D.H. veniva tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo.