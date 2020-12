Il regalo più bello, Qualunquemente o Il futuro del cibo? La tv del 18 dicembre

Per la prima serata in tv, venerdì 18 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The Voice Senior”. Quattro coach del panorama musicale italiano competono per conquistare i loro talenti preferiti e, una volta formate le squadre, avranno il compito di selezionare i più meritevoli, che potranno così accedere all’ultima puntata Live, ricca di ospiti e sorprese, in cui i cantanti si giocheranno il tutto per tutto, con il televoto del pubblico a casa, sempre con grande energia e spirito sportivo. Conduce Antonella Clerici.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini

Su RaiDue alle 21.20 verrà proposto il documentario “Il futuro del cibo”, di Barbara Gubellini. Quale sarà il futuro del cibo? Cosa mangeremo? Come produrremo nutrimento per l’intera popolazione mondiale? Un viaggio alla scoperta dell’importanza del cibo nell’evoluzione umana…

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Propaganda live – Best”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 “Qualunquemente; su Rete4 alle 21.20 c’è “Blood father”; su Rai4 alle 21.20 “Hunter Killer”; su La5 alle 21.20 “Il regalo più bello”; su Iris alle 21.10 “Un mondo perfetto”; e su Italia2 alle 21.05 “Swam 2 – Nel cuore della giungla”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà trasmesso il documentario “Art Night – Tiepolo 4 – Tiepolo nero”: dietro il celebrato artista di signori ricchi e potenti, laici ed ecclesiastici, c’è un Tiepolo privato, la cui grandezza è nell’intimità di un’arte che egli fa per se stesso. A seguire, “Degas, il corpo nudo”: l’opera di Degas e il suo profondo coinvolgimento con una cultura in transizione.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai