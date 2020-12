Discesa libera di Val d’Isère, piazza d’onore per Sofia Goggia

A distanza di oltre dieci mesi, la Coppa del Mondo di sci alpino ritrova l’ebrezza della velocità.

Dopo l’annullamento per maltempo delle prove di Saint Moritz, il Circo Bianco è approdato a Val d’Isère segnando il ritorno sul podio di Sofia Goggia.

La 28enne di Astino si è dovuta inchinare alla svizzera Corinne Suter che l’ha preceduta di soli undici centesimi.

Apparsa particolarmente pimpante sin dalle prime prove, la fuoriclasse bergamasca si è presa numerosi rischi riuscendo a fermare il cronometro in 1’44″62.

In grado di sfruttare un fondo particolarmente aggressivo, la finanziera orobica ha impostato delle linee particolarmente tesi che in certi punti l’hanno indotta a commettere alcune sbavature.

Capace di migliorarsi nella fase di scorrimento rispetto ai passaggi precedenti, la campionessa olimpica ha fatto il vuoto nella parte conclusiva dell’Oreiller-Killy guadagnando diversi centesimi sulle avversarie.

Terza piazza per l’americana Breezy Johnson che, dopo aver dominato i primi due giorni di prove, ha tagliato la linea d’arrivo con due decimi di ritardo dalla Suter.

Grave incidente invece per Nicole Schmidhofer che ha impattato ad oltre cento chilometri orari con il telone di protezione finendo così nelle reti retrostanti.

Liberata dagli addetti ai lavori dopo lunghi minuti di apprensione, la fuoriclasse austriaca è stata condotta al traguardo in toboga prima di esser trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Scivolata senza particolari conseguenze anche per Federica Brignone e Johanna Haehlen che hanno perso il controllo degli sci finendo contro le protezioni laterali.

In casa Italia buona prestazione per Elena Curtoni, decima con 1″36 di distacco dalla vincitrice, mentre Marta Bassino e Francesca Marsaglia hanno terminato la discesa nelle retrovie.

Le ragazze guidate da Gianluca Rulfi scenderanno nuovamente in pista nella mattinata di sabato 19 dicembre per la seconda discesa dell’anno con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il proprio bottino.