Col furgone contro un camion in autostrada: muore giovane bergamasco

È Bergamasca la vittima del tragico e violentissimo tamponamento avvenuto pochi minuti prima delle 15 giovedì 17 sulla corsia nord dell’autostrada del Brennero nel tratto tra Rovereto Nord e Trento Sud all’altezza di Mattarello.

Si tratta di Roberto Avagliano, 32 anni, che abitava a Mapello in via Scotti e lavorava per la Ksr Group di Bolzano: era alla guida del furgone che ha tamponato un camion lungo la A22.

Il giovane stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, ma le ferite riportate erano troppo gravi e il decesso è stato accertato sul posto.