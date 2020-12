Boltiere: nuovo numero del notiziario comunale

Dal 15 dicembre è online sul sito web del Comune di Boltiere il nuovo notiziario amministrativo. È stato confermato lo stesso formato del primo numero: 28 pagine che descrivono le attività portate a termine in questi secondi sei mesi del 2020.

Ovviamente l’articolo introduttivo è quello del sindaco Osvaldo Palazzini, il quale evidenzia con grande soddisfazione l’ottenimento del tanto atteso finanziamento per la realizzazione della circonvallazione ovest. Cinque milioni di euro ripartiti in tre anni, con un crono programma già realizzato e dettagliato da parte della Provincia.

Anche la parte grafica viene confermata come per il numero precedente, il primo sotto l’amministrazione Palazzini, con la presenza di immagini ed incisi per facilitare la lettura. All’interno delle pagine si trovano gli articoli di ogni assessore e consigliere della lista civica Gente di Boltiere.

L’ultima parte è poi dedicata al consueto spazio riservato ai Capogruppo, della lista di maggioranza (Gente di Boltiere), e delle liste di minoranza (Insieme per Boltiere e Cambia il Passo).

Questo numero verrà anche realizzato in tiratura limitata in formato cartaceo. È stata, infatti, predisposta la stampa di 500 copie che verranno lasciate nei locali pubblici per la popolazione boltierese.

La cadenza semestrale viene confermata, l’indirizzo al quale raggiungere il notiziario è il seguente:

http://www.comune.boltiere.bg.it/schede.aspx?azione=carica_scheda&id_scheda=2784&tipo=news