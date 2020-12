Auricolari, smartphone, cuffie… I regali tecnologici consigliati da Mister Gadget

Luca Viscardi, alias Mister Gadget, ci guida alla scelta dei regali tecnologici per questo Natale 2020: per spendere bene e far felici le persone che amiamo.

Quello che si avvicina a grandi passi è un Natale davvero singolare e probabilmente uno di quelli in cui non viene molta voglia di fare o farsi regali. È altrettanto vero che soddisfare una passione può essere un buon viatico dopo un periodo così complesso.

Per chi cerca un’idea regalo per le feste, proviamo a dare qualche suggerimento nella grande galassia della tecnologia, che oggi può essere declinata nei segmenti più disparati.

Parto con un classico, gli accessori per la musica.

Il 2020 sul fronte della tecnologia si ricorderà soprattutto per l’esplosione della popolarità degli auricolari chiamati True Wireless System, quelli cioè senza fili che si affidano ad una tecnologia per cui in spazi piccolissimi viene racchiusa una batteria in grado di funzionare per molte ore.

Nell’infinito mercato cinese potete trovare prodotti di ogni genere a costi quasi irreali per quanto sono bassi, ma noi preferiamo darvi qualche indicazione che che abbia la qualità come elemento principale.

Gli AirPods di Apple

Per chi possiede un iPhone, la soluzione più comoda, anche se un po’ più costosa, è quella degli auricolari chiamati AirPods: si collegano facilmente, si integrano perfettamente con il mondo di Apple, ma il loro costo è di circa 120 euro.

Se è preferibile un’alternativa meno costosa, vi segnaliamo OPPO Enco W31, oppure Xiaomi MI Airdots Pro che sono venduti ad un prezzo tra i 65 e i 75 euro.

Gli OPPO Enco W31

Per gli amanti della qualità musicale ci sono altre due alternative, secondo noi eccellenti, anche se un po’ più costose: Huawei Freebuds Pro, a 129 euro, oppure Jabra Elite 85T, al prezzo di 199 euro. In questo caso avete due oggetti con audio eccellente, l’isolamento dal rumore esterno e una batteria pressoché infinita.

I Jabra Elite 85T

In alternativa agli auricolari, ci sono sempre le cuffie, che invece coprono completamente le orecchie, di solito si possono portare più a lungo senza particolare fatica e garantiscono un migliore controllo dell’equalizzazione.

Anche in questo caso la Cina vi offre decine di prodotti a costi bassissimi, ma noi vogliamo consigliarvi il meglio. Sony ha già lanciato il nuovo prodotto del 2020, ma secondo noi quello precedente WH-1000XM3 sono ancora attualissime.

In questo caso dovete assolutamente andare all’inseguimento delle offerte online, perché i prezzi sono piuttosto instabili, ma si possono comprare tra i 150 e i 200 euro, che per questa categoria di prodotti è un posizionamento in linea con la concorrenza.

Le Fresh'n'Rebel Calm

Se si preferisce un’alternativa meno costosa, senza però rinunciare alla qualità, ci sono anche le Fresh’n’Rebel Calm.

Per chi volesse esagerare, invece, ci sono le nuove cuffie di Huawei, Freebuds Studio, che vengono vendute a 269 euro e offrono un audio ottimo.

Come ogni anno, anche a Natale 2020 lo smartphone è uno dei regali più ricercati e districarsi tra le centinaia di modelli disponibili non è semplice.

I prezzi oscillano tra i 100 e i 1500 euro, a volte per prodotti che esteticamente possono sembrare molto simili. Noi vogliamo provare a darvi alcuni consigli pratici per le diverse fasce di prezzo, a partire da quella più bassa dove forse l’acquisto migliore in questo momento è un prodotto di origine cinese chiamato POCO M3.

Il POCO M3

In questi giorni verrà proposto in via del tutto eccezionale addirittura a 119 euro, ma il suo prezzo regolare è di 159. Difficile trovare di meglio in questa categoria.

Se si cerca qualcosa di più, allora si può spaziare tra i tantissimi prodotti che sono collocati tra i 200 e i 300 euro: noi consigliamo Xiaomi Mi 10 Lite.

Il OnePlus Nord

Volendo optare per un prodotto più sfizioso, per 369 euro potete acquistare OnePlus Nord, che racchiude tecnologia avanzatissima in uno spessore molto sottile, con una batteria di lunga durata è un’ottima fotocamera.

Saliamo ulteriormente di livello e a 549 euro si può acquistare un prodotto che offre addirittura una fotocamera da 108 megapixel, il recente Xiaomi MI 10T Pro.

L'iPhone 12

Andando ancora più su, le migliori alternative sono quelle di iPhone 12 e di Samsung Galaxy Note 20. In questo caso si parla quasi di investimenti, per cifre che sfiorano il migliaio di euro, bisogna amare profondamente la tecnologia per una scelta di questo tipo.

Sul fronte dei tablet, in questo momento non c’è competizione, se si vuole un prodotto affidabile, duraturo nel tempo, che non dia mai preoccupazioni e soprattutto offre migliaia di applicazioni con qualità elevata, la scelta migliore è quella di iPad.

L'iPad di Apple

Ci sono diverse line con costi differenti a seconda delle proprie esigenze, ma onestamente questo è l’unico prodotto davvero competitivo in questa categoria.

Vogliamo quest’anno però segnalare molte alternative per i vostri acquisti di Natale, tra cui gli smart speaker. Noi vi consigliamo quelli di Google per una sola ragione, perché si acquistano anche nei negozi che chiamiamo “fisici”.

Il Google Home Mini

Questo risponde ad un’esigenza ben precisa, quella di supportare i nostri commercianti, di acquistare i prodotti anche di tecnologia avanzata nei centri che sono vicino a noi prediligendo l’acquisto nei negozi piuttosto che online.

Gli smart speaker di Google hanno prezzi che partono dai 60 euro e arrivano fino a 100.

Per la stessa ragione, se volete migliorare le prestazioni del vostro televisore, potreste scegliere Google Chromecast con Google TV, un accessorio che può essere collegato alla TV e permette di fruire di applicazioni e servizi streaming in modo molto semplice. In questo caso con circa 69 euro comprate un piccolo apparato, che si collega ad una presa della televisione e quindi poi si connette alla rete Internet, per usare tutti i servizi di streaming possibili ed immaginabili da Netflix ad Amazon Prime video, da Disney+ a NowTV.

Il Google Chromecast

Questo è un prodotto molto utile per coloro che hanno un televisore un po’ datato, adatto al prossimo cambio di standard, ma con applicazioni limitate e una parte smart con prestazioni limitate.

A proposito di televisori, ricordiamo che nel corso del 2022 cambierà lo standard, per sapere se il vostro TV è già compatibile con le nuove trasmissioni bisogna controllare il canale 100 o il canale 200 del digitale terrestre.

Sì scegliendo uno di quei due canali potete vedere scritte sullo schermo allora siete a posto, altrimenti dovrete cambiare il vostro televisore.

In questo caso la scelta è così vasta che ci vorrebbero probabilmente due o tre articoli per riuscire ad orientarvi nella scelta, vi segnaliamo che Xiaomi offre prodotti 4K con un sistema operativo molto avanzato ed un’ottima qualità a prezzi davvero molto contenuti.

La Philips TV Amblilight

La nostra preferenza, in realtà, va ai prodotti di Philips perché quando ci si abitua ad avere le ambilight intorno al proprio televisore poi è difficile tornare indietro. Sono luci LED che proiettano un’illuminazione intorno al televisore estendendo di fatto quello che si vede dentro lo schermo. È un effetto davvero splendido che rende unici i prodotti di questo marchio.

In alternativa, ci sono i prodotti di marchi che potremmo definire sempreverde come Sony, LG e Samsung. Evitate i prodotti cinesi di costo particolarmente basso, perché nessuno fa regali e prezzi troppo vantaggiosi sono sinonimo di scarsa qualità.

Potremmo proseguire fino al prossimo anno nell’elencare i prodotti che varrebbe la pena mettere sotto l’albero, ma rischiamo di costringervi a leggere fino ai primi giorni del 2021 e di farvi perdere tutta la magia del Natale.

Avete un ampio ventaglio di scelte, confidiamo che si possa trovare il regalo giusto per voi.