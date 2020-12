Aeroporto di Orio, il Pd: “In arrivo oltre 40 milioni grazie alla legge di bilancio”

“In arrivo oltre 40 milioni di euro a supporto dell’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio per le perdite subite in questi mesi con l’emergenza Covid e per i progetti di rilancio in corso”. Lo annunciano i parlamentari del Pd Antonio Misiani, Maurizio Martina ed Elena Carnevali.

“Grazie all’intesa raggiunta in maggioranza insieme al Governo su un emendamento presentato dal PD che predispone un fondo speciale di 450 milioni di euro per le difficoltà degli scali italiani – spiegano – il nostro aeroporto potrà contare su ingenti risorse di sostegno in questo delicato momento. Risorse utili a supportare la gestione dello scalo e i suoi piani di investimento per continuare a garantire efficienza, occupazione e ammodernamento dei servizi”.