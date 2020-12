Sanremo Giovani, Harry Potter o Il sindaco del rione Sanità? La tv del 17 dicembre

Per la prima serata in tv, giovedì 17 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Sanremo Giovani 2020”. In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, si tiene la finale di Sanremo Giovani condotta da Amadeus con i 10 Artisti vincitori di AmaSanremo. Nel corso della serata scopriremo anche le proposte Campioni del 71° Festival di Sanremo. Conduce Amadeus.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Bobby ricomincia”: uno sguardo sul passato di Bobby, a partire dalla morte della moglie e dei figli, dovuta ad un incendio che lui stesso causò involontariamente.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Il sindaco del rione Sanità – Il film”; su Canale5 alle 21.45 “Harry Potter e il principe mezzosangue”; su Rai4 alle 21.20 “Bent – Polizia criminale”; su La5 alle 21.05 “Christmas at the palace”; su Iris alle 21.10 “Un poliziotto alle elementari”; e su Italia2 alle 21.05 “The Raven”.

Rai5 alle 21.30 proporrà “Abbado: Le nove Sinfonie di Beethoven”. Dall’Auditorium della Filarmonica di Berlino, Claudio Abbado dirige i Berliner Philharmoniker. Beethoven, Sinfonia n.9 in re minore op.125 per soli, coro e orchestra. Solisti Karita Mattila, Violeta Urmana, Thomas Moser, Eike Wilm Schulte. Coro della Radio Svedese Coro da camera Eric Ericson Maestro Coro T. Kaljuste.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.