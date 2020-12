Giovani, Comune e ristoranti fanno squadra: a Osio Sotto cena solidale a distanza

A Osio Sotto la Consulta Giovani, l’assessorato alle politiche giovanili e i ristoranti danno vita a un’iniziativa speciale in vista delle feste. Martedì 22 dicembre a Osio Sotto verrà proposta una cena solidale a distanza, nel rispetto delle normative anti-Covid, organizzata in collaborazione con i ristoratori del paese che hanno messo a disposizione un menù a prezzo calmierato a cui potranno aderire tutte le famiglie osiensi per festeggiare in modo diverso, insolito e al passo con i tempi il Natale offrendo un gesto di solidarietà.

Il costo sarà di 22 euro di cui 20 per il pranzo e 2 euro devoluti a Osio c’è e saranno donati a sostegno dei progetti territoriali di vicinanza e sostegno ai più poveri della comunità.

Le iscrizioni – aperte per tutti gli abitanti di Osio Sotto – si raccolgono fino alle 12 di sabato 19 dicembre. Per partecipare basta effettuare tre semplici passaggi: scegliere il menù, scrivere al numero 3534061410 (WhatsApp o SMS) indicando nel proprio messaggio il menù del ristorante che si ha scelto, la via per la consegna e un numero di cellulare. I volontari consegneranno la cena tra le 19 e le 20.30.

L’assessore alle politiche giovanili del Comune di Osio Sotto, Daniele Pinotti, afferma: “È una bellissima iniziativa pensata dai giovani volontari che hanno svolto il servizio di consegna della spesa e dei farmaci a domicilio nei mesi più difficili della pandemia, in collaborazione con l’assessorato alla cultura e i ristoratori locali che ringrazio per la disponibilità. Sono molto soddisfatto perchè c’è sensibilità verso i temi sociali e proposte come questa sono promosse da giovani brillanti che pensano al futuro del paese e nei prossimi giorni nelle case arriveranno piacevoli sorpresine frutto della loro fantasia”.

Per avere ulteriori informazioni sui menù e i ristoranti clicca qui.