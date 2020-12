Feste natalizie, più forze dell’ordine per le strade di Bergamo e provincia

In attesa di capire cosa deciderà il Governo per arginare la diffusione dei contagi, le forze dell’ordine bergamasche si portano avanti e in vista delle festività natalizie predispongono più controlli lungo le strade di città e provincia per evitare assembramenti e segnalare chi si muove fuori dagli orari consentiti.

La decisione è stata presa giovedì mattina in Prefettura durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale oltre al Prefetto Erico Ricci erano presenti i vertici cittadini di Polizia di Stato, il questore Maurizio Auriemma, Carabinieri, il comandante Alessandro Nervi, Guardia d Finanza, il comandante Mario Salerno, e Polizia Locale, la comandante Gabriella Messina.

L’incremento dei servizi di pattugliamento sarà concentrato soprattutto nei fine settimana, anche in virtù dei centri commerciali chiusi e della gente che si potrebbe riversare in strada.

Già da sabato ci saranno più uomini in divisa dislocati lungo le arterie maggiormente trafficate, secondo un programma ultimato nel pomeriggio di giovedì durante il tavolo di coordinamento in Questura.

Nel corso dell’incontro è stato anche stilato un ulteriore piano di controlli sul territorio cittadino e provinciale per tutti i giorni fino al sei gennaio, anche se provvisorio in attesa delle direttive del Dpcm previsto per venerdì sera che potrebbe vietare gli spostamenti dei cittadini in questo periodo.

Difficile al momento, proprio in virtù della situazione di incertezza, stabilire i numeri del personale che sarà impiegato, ma in caso di chiusura totale l’organico dovrebbe essere simile a quello predisposto in occasione della zona rossa di marzo, con la polizia che sarà affiancata dai militari di Strade sicure, i carabinieri con le pattuglie delle varie stazioni, i finanzieri presenti anche nella Bassa e sul Sebino, e la polizia locale di Bergamo in strada anche di notte.