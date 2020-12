Covid, Gio’ Style di Urgnano ha creato il portavaccino a basse temperature

In uno scenario ancora di emergenza pandemia, ma in cui si prospettano finalmente le prime soluzioni in materia di vaccini, resta alto il problema del trasporto delle dosi a temperature basse per garantirne l’efficacia.

Un rischio a cui si potrebbe andare incontro durante la distribuzione programmata per i prossimi mesi e a cui Gio’ Style, il marchio italiano con sede ad Urgnano, da sempre vicino al territorio già duramente colpito dal virus, ha risposto mettendo a disposizione la propria area di ricerca e sviluppo e la propria esperienza nel settore. I ricercatori hanno così sviluppato un sistema per il trasporto sicuro e agevole dei vaccini anti-Covid 19, in grado di garantire una temperatura interna compresa tra i -80°C ed i -70°C e rispettare le regole per la movimentazione dei vaccini definite dalle case farmaceutiche.

Il PortaVaccino di Gio’ Style, frutto di una storia aziendale lunga 70 anni, è inoltre conforme agli standard imposti da importanti organizzazioni sanitarie mondiali come l’Oms, ha superato i rigorosi test di laboratorio ed è ora disponibile sul mercato nel canale professionale sanitario (per i produttori di vaccini, strutture ospedaliere, Ats territoriali, Asl, ecc.).

Per quanto riguarda le caratteristiche, riempito di ghiaccio secco, in ambiente di +32°C garantisce una performance termica di 26 ore, con una temperatura interna compresa tra i -80°C ed i -70°C. A queste, si possono aggiungere altre 42 ore con una temperatura interna compresa tra i -70°C ed i +5°C.