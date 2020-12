Aeroporto di Orio, sequestrato quadro del 1600: denunciato un uomo

I Funzionari dell’agenzia Dogane e Monopoli di Bergamo, in servizio all’Aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio, hanno sequestrato, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Nucleo di Monza, un dipinto delle dimensioni di 145 x 195 cm, raffigurante la “Morte di San Giuseppe”, risalente al XVII secolo e presumibilmente attribuito al pittore Luca Giordano.

L’opera, secondo quanto sostenuto dall’importatore italiano, sarebbe stata spedita in prestito a New York, viaggiando in tempi e con modalità imprecisati.

L’importatore, non essendo in grado di esibire l’attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione, a supporto della spedizione precedente, così come previsto dal Codice dei Beni Culturali, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per illecita esportazione di opere d’arte.