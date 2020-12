A Bergamo donati 15mila euro e 25mila mascherine per le famiglie in difficoltà

La generosità non si arresta. In aiuto di cittadini più in difficoltà post Covid, continuano ad essere destinate nuove donazioni al Comune di Bergamo.

Nella giornata di martedì 15 ottobre, alla presenza del sindaco Giorgio Gori, il presidente delle Olimpiadi del Cuore Piergiorgio Merlo, Paolo Brosio, il fondatore della Onlus Olimpiadi del cuore e di Sandro Vazzoler, componente del consiglio di amministrazione delle Olimpiadi del cuore di Brescia, è stata ufficializzata la seconda donazione da parte delle Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio e della MAE S.p.A di Piacenza della famiglia Rovellini.

La donazione è il seguito della raccolta fondi effettuata nel mese di agosto nel corso del doppio evento del “Mattone del cuore 2020” allo stabilimento balneare Alpemare di Andrea e Veronica Bocelli e allo stabilimento balneare Annetta della famiglia Pampaloni a Forte dei Marmi.

Si tratta complessivamente di contributi per decine di migliaia di euro destinati a famiglie italiane in difficoltà post Covid e di 150.000 mascherine FFP2 ad alta protezione anti Covid per un valore commerciale di 300 mila euro.

Determinante in questa opera di raccolta il contributo di due squadre di calcio di Serie A, l’Atalanta della famiglia Percassi e l’ Hellas Verona del Presidente Maurizio Setti. Così come il ruolo della Nazionale Italiana Cantanti che ha contribuito in maniera determinante alla raccolta fondi a favore dei progetti delle Olimpiadi del Cuore.

La quota di contribuzione economica solidale che viene consegnata alle famiglie bisognose è per Bergamo pari a 15 mila euro e a questa somma vanno aggiunte 25mila mascherine FFP2 che sono destinate agli operatori sanitari e alle categorie professionali in prima fila nell’attività di contrasto del diffondersi della pandemia da coronavirus.

Dopo Bergamo, nei prossimi giorni verranno effettuate consegne anche a Livorno e in Versilia per un totale di 90mila euro in denaro a 300mila euro in dispositivi.