Ulisse, Fallen, Fidelio p The good wife? La tv del 16 dicembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 16 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ulisse – Il piacere della scoperta”. Alberto Angela ci conduce alla scoperta dei luoghi del Gattopardo.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “L’alligatore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Fine dei giochi”: l’Alligatore, Rossini e Max hanno ficcato il naso nei legami tra potere e criminalità: questioni molto delicate, castelli di carta che vengono giù appena li si sfiora, con il forte disappunto di chi è coinvolto… L’Alligatore è arrivato alla “fine dei giochi”: insieme a Rossini, Max e Marielita si ritrova a fronteggiare dall’interno il panorama criminale del nostro Paese, confrontandosi con gli uomini, i mezzi e le strategie…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia news speciale”.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con la fiction “Il silenzio dell’acqua”, con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.

La scorsa puntata si è conclusa con la notizia di un’aggressione ai danni di Elio, l’ex di Roberta e padre di Matteo. Le anticipazioni di stasera rivelano che l’agguato a Elio sarà al centro delle Trame del quarto appuntamento. Vedremo infatti il giovane Matteo, ormai deluso da Andrea, nutrire dei profondi sospetti: sarà stato lui ad aggredire suo padre? Nel frattempo Luisa andrà avanti con l’indagine, nuovi indizi e nuove prove avvicineranno la detective alla risoluzione del caso: la verità sulla morte di Sara e Luca sta per essere svelata…

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Fallen”; su La5 alle 21.25 “The Royal saga”; su Iris alle 21.10 “Vicky Cristina Barcelona”; s

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Vikings”. Bjorn, sovrano di Kattegat, vede il suo potere insidiato dal neo eletto Re di Norvegia Harald, che lo vuole morto. La fuga di Bjorn verso la sua terra lo metterà di fronte a una verità terrificante.

Su Rai5 alle 21.20 andrà in scena “Fidelio”. Lo spettacolo che ha inaugurato la stagione scaligera 2014/2015: il Fidelio di Beethoven. Sul podio il maestro Daniel Barenboim, regia di Deborah Warner. Nel cast Anja Kampe Klaus Florian Vogt Falk Struckmann Kwangchoul Youn Peter Mattei Mojca Erdmann e Florian Hoffmann. Regia tv di Patrizia Carmine.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.45 il telefilm “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.05 “Dragon Ball GT”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai