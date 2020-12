Senza assicurazione, tenta fuga da film dai vigili: via la patente e maxi multa

Martedì mattina a Gazzaniga l’Unità Radiomobile della Polizia Locale Unione Insieme sul Serio durante il servizio di controllo del territorio ha ricevuto un “Alert” da una delle telecamere installate sul territorio di competenza, nel comune di Gazzaniga per la precisone.

L’autovettura era inserita nella black list dei veicoli ricercati a vario titolo ed è transitata in uno dei varchi di controllo. Immediato l’allarme giunto direttamente sui tablet in dotazione alle pattuglie, e poco dopo è stata intercettata la macchina in via Battisti di Gazzaniga.

Il conducente ha tentato di scappare cercando di seminare gli agenti, sfrecciando a forte velocità per le vie del centro paese, non rispettando attraversamenti pedonali semafori e sensi di marcia.

La fuga è terminata dopo circa due chilometri quando il personale dell’Unità Radiomobile è riuscita a bloccare l’auto.

Alla guida un 47enne che circolava senza assicurazione. Inoltre la sua condotta pericolosa per gli utenti della strada gli è costata la confisca dell’autovettura e il ritiro della patente, oltre 15 punti sulla patente e vari verbali al codice della strada.