Scendono ancora i nuovi positivi nella Bergamasca: i numeri Comune per Comune

Continua a scendere il dato dei nuovi contagiati nella provincia di Bergamo, in perfetta tendenza col trend delle ultime settimane.

Erano 909 nella prima settimana di dicembre, sono 778 quelli degli ultimi sette giorni.

Continua, dunque, la brusca frenata in Bergamasca: 1.862 dal 7 al 13 novembre, 1.672 dall'11 al 17 novembre, 1.510 dal 18 al 24 novembre e 1.162 dal 25 novembre all'1 dicembre.

Sono 85 i Comuni che nell'ultima settimana non hanno riscontrato positività: sono quelli in bianco sulla mappa, dove il colore più intenso corrisponde a una più alta concentrazione di nuovi casi ogni mille abitanti.

"La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) conferma, per la settimana che va dall'8 dicembre al 15 dicembre, la persistenza di una situazione di maggiore criticità sul distretto Bergamo Ovest (con particolare riguardo alle aree di Treviglio e dell'Isola Bergamasca) - spiegano Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del servizio epidemiologico aziendale di Ats Bergamo -. Si riconfermano situazioni specifiche di particolare criticità, con elevati tassi di incidenza, in alcuni comuni, per la presenza di focolai attivi: in particolare, Solto Collina per la terza settimana consecutiva appare particolarmente ed ulteriormente elevato (altri nuovi 21 casi in una settimana), così come si riscontra un tasso di incidenza elevato a Riva di Solto, configurando un cluster territoriale. Il comune maggiormente impattato nella settimana in studio è quello di Treviglio (48 nuovi casi, con +12 rispetto ai valori già elevati della settimana precedente). Di contro, prosegue la risoluzione del focolaio di Villa d'Adda (+3 nuovi casi in questa settimana, così come settimana scorsa). Le diminuzioni più importanti sono rilevabili nei Comuni di Bergamo (-15 nuovi casi rispetto a settimana scorsa), Capriate San Gervasio (-14) e Treviolo (-14 nuovi casi). Il numero di Comuni con 0 casi incidenti passa ad 85 (comuni con colore bianco nella mappa). L'insieme degli indicatori continua ad esprimere complessivamente, a livello provinciale, una situazione di progressiva riduzione della curva epidemica (a livello provinciale si riscontra un trend in decremento, pari -131 nuovi casi, nel confronto tra le due settimane). Deve tuttavia permanere elevata l'attenzione sulle aree del Distretto Bergamo Ovest, nonché sui singoli comuni di altri Distretti in cui sono insorti focolai (in gran parte di natura intra-familiare). Ricordiamo nuovamente la necessità di rispettare -e far rispettare- rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull'utilizzo dei mezzi di protezione individuale (mascherina, lavaggio delle mani, etc)".