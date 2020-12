Come ogni giorno, il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Ivan Malaspina ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Sul bordo superiore di una struttura anticiclonica in estensione dal Mediterraneo verso l’Europa orientale continuano a scorrere da ovest verso est delle perturbazioni atlantiche, pilotate da un centro depressionario al largo del Regno Unito, che interessano in particolare l’Europa centro-settentrionale, ma che con la loro parte più meridionale sono responsabili di un po’ di nuvolosità anche sulla Lombardia. I fenomeni associati a questa circolazione saranno limitati alla mattinata di martedì e in genere di debole intensità, mentre è possibile l’arrivo di nuove precipitazioni nel corso del fine settimana. Non sono attese variazioni termiche significative della massa d’aria presente sull’Italia nel corso dei prossimi giorni, pertanto le temperature saranno prevalentemente influenzate dal livello della copertura nuvolosa in atto.

Mercoledì 16 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino molte nubi su tutta la regione, con deboli precipitazioni sparse, ad eccezione dei settori più occidentali, ma con tendenza a graduale esaurimento da ovest verso est. Quota neve intorno a 1200/1300 metri. Nel pomeriggio persistono molte nubi su tutti i settori, con la possibilità di solo qualche locale schiarita. Possibile qualche pioviggine nel Pavese. Nella sera molto nuvoloso su tutta la regione, con la tendenza a miglioramento sui rilievi nel corso della notte.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 2 e 4 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 6 e 8 °C.

Giovedì 17 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino ampie schiarite sulle Alpi, nuvoloso su Prealpi e laghi, molto nuvoloso o coperto in pianura. Nel pomeriggio bel tempo sulle Alpi, ampie schiarite sulle Prealpi e in zona laghi, molto nuvoloso in pianura. La sera poco nuvoloso sui rilievi, nuvoloso o molto nuvoloso in pianura. Generale assenza di fenomeni per tutta la giornata.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 4 e 6 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 8 e 10 °C.

Venerdì 18 dicembre 2020

Tempo Previsto: al mattino ampie schiarite sulle Alpi, parzialmente nuvoloso su Prealpi e laghi, molto nuvoloso o coperto in pianura. Nel pomeriggio bel tempo sulle Alpi, ampie schiarite sulle Prealpi e in zona laghi, molto nuvoloso in pianura. La sera poco nuvoloso sui rilievi, nuvoloso in pianura, con tendenza a un generale aumento delle nubi nella notte.

Temperature: quasi stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 9 e 11 °C.