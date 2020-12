Nel progetto europeo “imPURE” c’è lo sviluppo della maschera protettiva BergaMask

Tra i vincitori del progetto europeo “imPURE” c’è anche la Stil Gomma di Castelli Calepio per lo sviluppo della mascherina protettiva BergaMask.

Il progetto di ricerca “imPURE – Injection Moulding Repurposing for Medical Supplies enabled by Additive Manufacturing” ha ricevuto un contributo di circa 5,8 milioni dalla Commissione Europea, ed è uno dei 23 progetti selezionati e finanziati nell’ambito del programma UE Horizon 2020 per fronteggiare le problematiche emerse con il Covid proprio nell’approvvigionamento di dispositivi medici.

Il Covid-19 ha messo in evidenza le carenze nella catena di fornitura medica globale, sia a livello di dispositivi di protezione individuale che di strumenti per la cura dei pazienti.

Obiettivo è ridurre i tempi di produzione dei componenti medicali passando dalle tre settimane attuali a sole 48 ore, con un abbattimento del 90%, trasformando le linee produttive basate sullo stampaggio a iniezione. Sfruttando la tecnologia dell’Additive Manufacturing, il progetto si propone di sviluppare un nuovo concetto di produzione estremamente flessibile grazie all’utilizzo delle più rivoluzionarie soluzioni digitali quali sensoristica di nuova generazione, intelligenza artificiale, metodologie di virtualizzazione, logiche digital twin e di reverse engineering.

Il progetto imPURE coinvolge complessivamente 19 partner di 8 diversi Paesi europei, coordinati dall’Università Tecnica di Atene. Sei le aziende italiane che partecipano al progetto: il Consorzio Biomedicale Di Mirandola, impegnata nell’organizzazione di eventi tematici, la società Iungo, che implementerà l’infrastruttura informatica per la supply chain, la Warrant Hub di Correggio, la Sidam di Mirandola e la Stil Gomma di Castelli Calepio che svilupperanno rispettivamente respiratori e mascherine, e la Producta di Macerata.

L’azienda bergamasca che produce articoli tecnici in gomma dal 1977, in prima linea contro il Covid -19, è conosciuta proprio per aver progettato e realizzato BergaMask: maschera permanente in silicone medicale con carica di ioni d’argento, antibatterica, ergonomica, regolabile, economica, riutilizzabile infinite volte e sterilizzabile in forno a microonde.