Gewiss nuovo sponsor di Michela Moioli: “Sogniamo le Olimpiadi di Pechino”

A partire dalla stagione che sta per iniziare e nel corso dei prossimi due anni Michela Moioli, snowboarder bergamasca e campionessa olimpica in carica, sarà affiancata nelle sue discese da Gewiss, nuovo Title Sponsor ufficiale.

“La nostra partnership con Michela Moioli conferma ancora una volta la volontà di Gewiss di contribuire al rinnovamento di tutto lo sport italiano, offrendo il nostro know-how e il nostro supporto ad atleti e federazioni, sia dilettantistici che professionistici”, commenta Paolo Cervini, Ceo di Gewiss.

Che continua: “Michela Moioli e Gewiss sono accomunate dal desiderio di portare l’eccellenza italiana nel mondo, per raggiungere anche i traguardi più ambiziosi, nello sport e nell’industria. Il progetto Digital Sport Innovation nasce infatti con l’intento di diventare una risorsa importante per tutto lo sport, a partire dal rinnovamento delle strutture ad esso dedicate, come i complessi sciistici. Un’iniziativa ambiziosa quanto necessaria, che nasce per garantire comfort e sicurezza agli atleti di tutte le discipline e di tutte le età, grazie a impianti efficienti e a un’illuminazione sostenibile”.

L’accordo con la campionessa olimpica prevede la presenza del logo Gewiss sulla parte alta della tavola da gara e sulle fiancate laterali anteriori del caravan che accompagna l’atleta sui luoghi

delle competizioni.

Michela Moioli commenta così la collaborazione: “Sono particolarmente orgogliosa e felice del fatto che un’azienda così importante della mia terra abbia deciso di sostenermi fino alle

prossime Olimpiadi di Pechino 2022. Stiamo vivendo tutti un periodo della nostra vita così particolare, questo accordo mi sprona e regala motivazioni extra. I valori a cui Gewiss si ispira sono gli stessi che mi appartengono, spero che la nostra collaborazione ci regali nel prossimo futuro le più grandi soddisfazioni”.

Michela è nata ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, 25 anni fa. Nel 2012, a soli 17 anni, partecipa alla sua prima Coppa del Mondo. Due volte medaglia di bronzo ai Mondiali juniores,

arriva in finale alle Olimpiadi di Soči 2014. L’anno successivo conquista il bronzo nello snowboard cross ai Mondiali di Kreischberg 2015, diventando la prima italiana a vincere una medaglia in questa disciplina. Nel 2016 vince la Coppa del Mondo di specialità e ai campionati mondiali di Sierra Nevada 2017 ottiene la sua seconda medaglia di bronzo.

La soddisfazione più grande arriva però alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, quando Michela si laurea campionessa olimpica. L’anno successivo vince la terza medaglia di bronzo ai Mondiali di Park City 2019, dove ottiene anche il secondo posto nello snowboard cross a squadre insieme a Omar Visintin.

Il programma di eventi sportivi che vedrà Michela Moioli e Gewiss gareggiare fianco a fianco avrà inizio il prossimo 14 gennaio con il primo appuntamento della Coppa del Mondo (che farà tappa,

grazie anche alla forte volontà della stessa Michela, nella città di Bergamo i prossimi 23 e 24 gennaio), proseguirà poi con i Campionati Mondiali 2021 e arriverà fino alle Olimpiadi Invernali di Pechino del 2022.