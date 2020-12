Dagli aiuti per le famiglie alle detrazioni fiscali per badanti e Rsa: il notiziario Cisl

Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl

Emersione badanti e aiuti alle famiglie

Il covid 19 ha favorito l’emersione di una parte di lavoro nero di colf e badanti nelle case italiane, spingendo il totale dei regolari oltre quota un milione. è quanto emerge dallo studio dell’Osservatorio Moressa che annualmente indaga l’ambito del lavoro domestico in Italia.

È notizia che fa il paio con l’intervento di Regione Lombardia che ha rafforzato il Bonus Badanti per le famiglie

RSA: tra riaperture e nuove difficoltà

Anche nelle RSA Bergamasche si intravedono i primi esperimenti per la riapertura ai parenti: stanze degli abbracci o spazi di sicurezza per permettere la ripresa dei contatti degli ospiti con il mondo esterno. Ancora tanto c’è comunque da fare, a partire dalle operazioni di chiarezza che ATS e Regione Lombardia devono mettere in campo per garantire trasparenza e sicurezza a famiglie, ospiti e personale.

Detrazioni fiscali per badanti e RSA

Tra le misure fiscali per la famiglia, anche detrazioni e deduzioni per le spese sostenute nell’ambito dell’assistenza a parenti non autosufficienti.

Comunità disabili e difficoltà in pandemia

Le difficoltà per le famiglie di ragazzi disabili nella prima ondata sono state incredibilmente numerose e particolarmente gravi. L’associazione spazio autismo è riuscita a gestirle e a anticipare quelle che si sarebbero presentate puntualmente anche nella seconda ondata.