Cava Day 2020: le imprese incontrano gli studenti

Nell’anno segnato dalla Pandemia di Covid-19 il Gruppo Tecnologie e Materiali per l’edilizia di Confindustria Bergamo non ha rinunciato a incontrare gli studenti con il Cava Day, iniziativa ideata per far conoscere alle scuole superiori la realtà e le potenzialità del settore cave nella nostra provincia anche per quanto riguarda i possibili sbocchi lavorativi.

Obiettivo è fare il punto su un comparto in forte evoluzione, che sempre più si confronta con i temi dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità, rappresentato a Bergamo da quasi 90 cave. Bergamo è infatti la terza provincia in Lombardia e la undicesima in Italia per numero di imprese. L’estrazione dei minerali non metalliferi ha un ruolo chiave nell’edilizia, che in provincia di Bergamo genera più di 2 miliardi di euro di valore aggiunto e occupa circa 40.000 addetti, più di 65.000 se si considera la filiera.

Venerdì 18 dicembre, a partire dalle ore 10, gli imprenditori incontreranno circa 250 studenti e insegnanti di 5 scuole superiori, durante un webinar in cui verrà fatto il punto sugli impianti estrattivi di Bergamo, sulle peculiarità dei processi produttivi in cava, sulle caratteristiche dei materiali naturali estratti e le regolazioni in atto, sulle figure professionali generali e specialistiche, dal geologo, al laureato in scienze ambientali, agli operatori tecnici spesso di difficile reperibilità.

All’iniziativa aderiscono le aziende Cava dell’Isola Srl, Granulati Zandobbio Spa, Imprese Pesenti Srl, Italcementi Spa, Marini Marmi Srl, NCT Spa, Nuova Demi Spa, Orobica Inerti Srl. Durante l’incontro, introdotto da Camillo Remuzzi (Remuzzi Camillo e Figlio), presidente della Categoria Tecnologie e Materiali per l’edilizia, interverranno Eleonora Doneda (Nuova Demi), Gianluigi Pesenti (Imprese Pesenti), Giorgio Quistini (Orobica Inerti), Giulio Marini (Marini Marmi), consigliere della Categoria Tecnologie e Materiali per l’edilizia, e Matteo Assolari (Cava dell’Isola), consigliere della Categoria Tecnologie e Materiali per l’edilizia.

Ecco, di seguito, le scuole che parteciperanno: Istituto Superiore “Cantoni” di Treviglio, Istituto Superiore “A. Fantoni” di Clusone, Istituto Tecnico per Geometri “Quarenghi” di Bergamo, Istituto Superiore “Archimede” di Treviglio, Scuola d’arte Applicata “A. Fantoni” di Bergamo per un totale di 11 classi.