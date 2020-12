Bergamo tra le 10 città più digitali d’Italia, seconda per Wi-Fi pubblico

C’è anche Bergamo nella top 10 delle città più digitali d’Italia secondo il rapporto ICity Rank 2020.

Quest’anno l’emergenza legata al Covid19 ha accelerato la trasformazione digitale delle città italiane, anche se in modo non uniforme: si evidenzia una profonda differenza tra nord e sud, con alcune brillanti eccezioni del Mezzogiorno, si rafforza il ruolo guida dei capoluoghi metropolitani ed emerge una significativa reazione delle città più colpite dalla pandemia.

In questo contesto Firenze è il capoluogo più digitale d’Italia, sul podio insieme a Bologna (seconda) e Milano (terza), seguite da Roma, Modena, Bergamo (sesta), Torino, Trento, Cagliari e Venezia. Questo il gruppo delle città italiane più intelligenti e sostenibili secondo l’indagine realizzata da Fpa, società del gruppo Digital360, presentata questa mattina in occasione di Forum PA Città, evento organizzato in collaborazione con EnelX.

Nell’anno della pandemia, l’annuale ricerca ha indagato il percorso di trasformazione digitale delle città italiane, analizzando le performance dei 107 comuni capoluogo su 8 indicatori aggiornati al 2020: accessibilità online dei servizi pubblici, disponibilità di app di pubblica utilità, adozione delle piattaforme digitali, utilizzo dei social media, rilascio degli open data, trasparenza, implementazione di reti wifi pubbliche e tecnologie di rete intelligenti. L’indice di trasformazione digitale, media aritmetica degli 8 indicatori settoriali, permette di costruire il ranking delle città più digitali d’Italia.

Tra le altre cose, si evidenzia una “reazione digitale” di chi ha sofferto di più nell’emergenza Covid19. Cinque tra le prime sette città per incremento di decessi si collocano nelle prime 30 posizioni della graduatoria. A Cremona (18° posto in classifica) il numero dei decessi tra febbraio e agosto ha superato dell’85% la media dei cinque anni precedenti, a fronte della media tra i capoluoghi del 10,1%; a Bergamo (6° posto) è aumentato dell’82,7%, a Piacenza (30° posto) del 73%, a Brescia (15° posto) del 53,7%.

Queste e altre città intermedie duramente colpite dalla pandemia – secondo la ricerca – hanno saputo proseguire il percorso di trasformazione digitale utilizzando gli strumenti che avevano costruito negli scorsi anni e introducendone di nuovi. Scorrendo le graduatorie settoriali, infine, uno dei migliori risultati Bergamo lo ottiene per wifi pubblico: secondo posto insieme a Venezia.