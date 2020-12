Sci, Roberta Midali trionfa nel gigante di Folgaria

A distanza di oltre un anno, Roberta Midali ha ritrovato la gioia della vittoria.

La 26enne di Branzi si è infatti imposta nel gigante FIS di Folgaria al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine.

Apparsa in grande crescita già nel corso del primo week-end di Coppa Europa, la portacolori dell’Esercito ha segnato il miglior tempo in entrambe le manche fermando il cronometro in 1’54”31.

In grado di allungare ulteriormente sulle avversarie durante la seconda manche, la sciatrice bergamasca ha distanziato di 58 centesimi la valdostana Sophie Mathieu e di 77 la piemontese Carlotta Saracco.

In campo maschile prova sfortunata per Filippo Della Vite che, dopo aver terminato la prima fase al comando, non è riuscito a completare la competizione.

Prova in rimonta invece per Matteo Bendotti e Alessandro Pizio che hanno concluso rispettivamente le proprie fatiche in sesta e undicesima posizione.